"Kiedyś być może nazywano to propagandą, dziś narracją. Wszyscy stosują narrację"

Kazik żąda wycofania swojej najnowszej piosenki z notowania listy przebojów radiowej Trójki. To reakcja muzyka na to, że utwór najpierw zdobył pierwsze miejsce, a później notowanie zniknęło. Piosenka zawiera krytykę Jarosława Kaczyńskiego, ale kierownictwo publicznej rozgłośni zapewnia, że to wcale nie jest cenzura. - Kiedyś być może nazywano to propagandą, dziś narracją - komentuje Krzysztof Czabański, przewodniczy Rady Mediów Narodowych. Materiał magazynu "Polska i Świat".