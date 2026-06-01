Tusk: tu nie może być miejsca na wahania

W ubiegłym tygodniu premierzy Polski i Wielkiej Brytanii - Donald Tusk i Keir Starmer - podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Tego samego dnia prezydent Karol Nawrocki skomentował, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i samego prezydenta o tym, że takie rozwiązania są przygotowywane. Dodał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie "z opinii publicznej". Przedstawiciele rządu twierdzą, że informowali prezydenta i jego kancelarię na bieżąco.

Traktat, aby wejść w życie, musi w obu krajach przejść procedurę ratyfikacji. - Oczywiście się zagłębię, zrobię wszystko, co będzie dobre dla bezpieczeństwa Polski i dla współpracy z naszymi sojusznikami - powiedział wtedy Nawrocki.

W poniedziałkowym wpisie na portalu X premier zaznaczył, że w polsko-brytyjskim traktacie "kluczowe jest wskazanie Rosji jako długoterminowego zagrożenia dla obu naszych państw".

W polsko-brytyjskim traktacie kluczowe jest wskazanie Rosji jako długoterminowego zagrożenia dla obu naszych państw. Ratyfikacja powinna być oczywistością. Tu nie może być miejsca na jakiekolwiek wahania. Chyba że prezydent @NawrockiKn inaczej definiuje zagrożenie. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 1, 2026 Rozwiń

Spór wokół traktatu. Jak wyglądała komunikacja?

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych, że treść traktatu "trafiła do Kancelarii Prezydenta 26 maja br. na dzień przed podpisem w Northolt".

"Negocjacje prowadził rząd i trwały one cały 2025 r., a nawet do początku tego roku. Kancelaria Prezydenta była w kontakcie ze stroną brytyjską, której jesteśmy wdzięczni za bieżące informacje. Prezydent K. Nawrocki wskazał, że po powrocie ze Szwajcarii zapozna się z treścią traktatu. Wskazał również, że wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo Polski mogą liczyć na jego poparcie" - oznajmił.

Z kolei rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że "MSZ od początku procesu regularnie informowało Kancelarię Prezydenta RP o stanie negocjacji i planowanej treści Traktatu". W rozmowie z TVN24 mówił o chronologii komunikacji między pałacem prezydenckim a resortem.

W traktacie Polska i Wielka Brytania zapowiedziały pogłębienie współpracy w dziedzinie obronności i wzajemne wspieranie swoich przemysłów obronnych. Potwierdziły również swoją determinację do wypełniania zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO.

Obie strony zaznaczyły też, że Rosja "stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" i potwierdziły "swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie i powstrzymywanie rosyjskiej agresji oraz wszelkich form ingerencji z jej strony". Tym samym Polska i Wielka Brytania potwierdziły dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz zadeklarowały gotowość do pomocy w jej odbudowie.

Ponadto Warszawa i Londyn mają współdziałać na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego, przeprowadzać wspólne ćwiczenia wojskowe i ściślej współpracować w zakresie cyberbezpieczeństwa.

