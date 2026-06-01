Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk: tu nie może być miejsca na wahania

|
Donald Tusk
Wewiór o traktacie polsko-brytyjskim. "Kancelaria prezydenta była regularnie informowana o postępach prac"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
Ratyfikacja traktatu polsko-brytyjskiego powinna być oczywistością - napisał premier Donald Tusk. Podkreślił, że "nie może być miejsca na wahania". Do ratyfikacji potrzeba zgody prezydenta Karola Nawrockiego.

W ubiegłym tygodniu premierzy Polski i Wielkiej Brytanii - Donald Tusk i Keir Starmer - podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Tego samego dnia prezydent Karol Nawrocki skomentował, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i samego prezydenta o tym, że takie rozwiązania są przygotowywane. Dodał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie "z opinii publicznej". Przedstawiciele rządu twierdzą, że informowali prezydenta i jego kancelarię na bieżąco.

Traktat, aby wejść w życie, musi w obu krajach przejść procedurę ratyfikacji. - Oczywiście się zagłębię, zrobię wszystko, co będzie dobre dla bezpieczeństwa Polski i dla współpracy z naszymi sojusznikami - powiedział wtedy Nawrocki.

W poniedziałkowym wpisie na portalu X premier zaznaczył, że w polsko-brytyjskim traktacie "kluczowe jest wskazanie Rosji jako długoterminowego zagrożenia dla obu naszych państw".

"Ratyfikacja powinna być oczywistością. Tu nie może być miejsca na jakiekolwiek wahania. Chyba że prezydent Karol Nawrocki inaczej definiuje zagrożenie" - napisał.

Spór wokół traktatu. Jak wyglądała komunikacja?

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych, że treść traktatu "trafiła do Kancelarii Prezydenta 26 maja br. na dzień przed podpisem w Northolt".

"Negocjacje prowadził rząd i trwały one cały 2025 r., a nawet do początku tego roku. Kancelaria Prezydenta była w kontakcie ze stroną brytyjską, której jesteśmy wdzięczni za bieżące informacje. Prezydent K. Nawrocki wskazał, że po powrocie ze Szwajcarii zapozna się z treścią traktatu. Wskazał również, że wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo Polski mogą liczyć na jego poparcie" - oznajmił.

Z kolei rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że "MSZ od początku procesu regularnie informowało Kancelarię Prezydenta RP o stanie negocjacji i planowanej treści Traktatu". W rozmowie z TVN24 mówił o chronologii komunikacji między pałacem prezydenckim a resortem.

"Kancelaria prezydenta była regularnie informowana". Trwa spór wokół traktatu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Kancelaria prezydenta była regularnie informowana". Trwa spór wokół traktatu

Traktat polsko-brytyjski

W traktacie Polska i Wielka Brytania zapowiedziały pogłębienie współpracy w dziedzinie obronności i wzajemne wspieranie swoich przemysłów obronnych. Potwierdziły również swoją determinację do wypełniania zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO.

Obie strony zaznaczyły też, że Rosja "stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" i potwierdziły "swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie i powstrzymywanie rosyjskiej agresji oraz wszelkich form ingerencji z jej strony". Tym samym Polska i Wielka Brytania potwierdziły dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz zadeklarowały gotowość do pomocy w jej odbudowie.

Co znajduje się w polsko-brytyjskim traktacie?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co znajduje się w polsko-brytyjskim traktacie?

Ponadto Warszawa i Londyn mają współdziałać na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego, przeprowadzać wspólne ćwiczenia wojskowe i ściślej współpracować w zakresie cyberbezpieczeństwa.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskWielka BrytaniaPrezydent RPKarol NawrockiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Obrzydliwe" słowa Mentzena. Poseł Konfederacji: nie mówił o ogóle
Polska
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Polska
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
Świat
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Donald Trump
Dwie rozmowy Trumpa. Jest zawieszenie broni
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję
Olsztyn
Braki paliwa w Sewastopolu na Krymie
Półwysep bez paliwa. Wprowadzają talony
BIZNES
Toporek z poroża jeleniowatych znalazł w rzece mieszkaniec
Wyjątkowe znalezisko w Wiśle. Wiadomo, co to jest
WARSZAWA
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
Lublin
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: to porażający materiał
Polska
Karol Nawrocki
"Nie taka była idea". Najgłośniejsze weta Nawrockiego
Sebastian Zakrzewski
Czapka należała do więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego
Niezwykłe znalezisko w szkole. Próbują rozwikłać tajemnicę
Trójmiasto
Plaża w Koksijde - zdjęcie przykładowe
Dziesiątki martwych rekinów na europejskiej plaży. Co się z nimi stało?
METEO
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Ireneusz Nowak
Zmiana ważnego dowódcy. Jest decyzja prezydenta
Polska
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Burze
Burze nie zamierzają odpuścić. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji podsumowującej pierwszy etap programu SAFE
Szef MON: zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie tego
imageTitle
Chwalińska może spać spokojnie. "Wszystko załatwione"
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. "Szansa na nowe tchnienie"
Karol Nawrocki
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu
Polska
Modernizacja linii otwockiej
Kolejarze najpierw pozbyli się zieleni, teraz obiecują nowe drzewa
OTWOCK
Zaporoska Elektrownia Jądrowa
Doniesienia z Zaporoża. Agencja Energii Atomowej żąda dostępu do elektrowni
Świat
01 1925 fpf gosc-0088
"Sytuacja bez precedensu". Teraz przed nimi "kluczowe pytanie"
Polska
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica