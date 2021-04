Pijany kierowca staranował auto na skrzyżowaniu. Wszystko nagrały kamery miejskiego monitoringu

Wszystko działo się we wtorek (20 kwietnia) około godziny 22.30 na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej z ulicą Kilińskiego. Z drogi podporządkowanej wyjechał citroen, który uderzył z impetem w bok prawidłowo jadącego audi. Siła uderzenia była taka, że audi zostało wypchnięte na przeciwległy pas ruchu. Gdyby stało się to kilka sekund później, to audi mogłoby wjechać w jeszcze jeden samochód, który pojawił się na skrzyżowaniu.