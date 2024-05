Wrażliwe informacje, do których mógł mieć dostęp Tomasz Szmydt. "Słabości, przebyte terapie, rodzina, znajomi"

Tomasz Szmydt miał dostęp do akt spraw, w których mogły znajdować się wrażliwe, a nawet intymne informacje o urzędnikach państwowych i funkcjonariuszach służb specjalnych, dopuszczonych do największych tajemnic Polski i NATO. - Mając takie dossier urzędników i funkcjonariuszy można bez problemu wytypować daną osobę i przeprowadzić skutecznie pozyskanie jej jako agenta - tłumaczy mecenas Antoni Kania-Sieniawski w rozmowie z reporterem "Superwizjera" TVN.

Dotarliśmy do informacji o sprawach, którymi zajmował się w warszawskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym Tomasz Szmydt. Na rozmowę zgodził się pełnomocnik, który reprezentował klientów w dwóch sprawach rozstrzygniętych przez sędziego będącego obecnie obiektem zainteresowania polskich władz, po tym jak w poniedziałek poprosił o azyl na Białorusi.

Adwokat specjalizujący się w sprawach dotyczących służb specjalnych - Antoni Kania-Sieniawski, reprezentujący przed sądem m.in. generała Piotra Pytla, byłego szefa SKW, czy Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA - tłumaczy, do jakich tajemnic potencjalnie miał dostęp Tomasz Szmydt.

Pierwsza ze spraw prowadzonych przez Kanię-Sieniawskiego dotyczyła byłego już funkcjonariusza Służby Celnej. - Co istotne w kontekście ostatnich informacji, celnik ten służył na przejściu granicznym z Białorusią. W 2022 roku zwrócił uwagę przełożonym na prawdopodobne nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania przejścia granicznego z Białorusią, w związku z czym wszczęto wobec niego postępowanie kontrolne, które niestety zakończyło się odebraniem mu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne". Celnik odwołał się do WSA w Warszawie. Sędzia sprawozdawca, czyli Tomasz Szmydt, oddalił tę skargę - tłumaczy mecenas Antoni Kania-Sieniawski.