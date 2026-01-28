"To moment absolutnego upadku", "deklarują, że zagryzą przeciwników"

"To jest moment absolutnego upadku partii, która cieszyła się znaczącym poparciem" Źródło: TVN24

To rozpad - mówi wprost Patryk Michalski. Chociaż Szymon Hołownia na razie zaprzecza, partia go nie chce - zdradza Arleta Zalewska. W sprawę zaczynają się angażować inni liderzy koalicji, bo sytuacja w Polsce 2050 zaczyna obciążać rząd. W "Podcaście politycznym" dziennikarze mówili o kulisach destrukcji ugrupowania i o kompromitujących wyciekach z zamkniętych grup.

