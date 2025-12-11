Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Tłuką się" czy "debatują"? W PiS gorąco, politycy komentują

Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
Kidawa-Błońska o konfliktach w PiS i "słabnącej" pozycji Kaczyńskiego
Źródło: TVN24
Pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest teraz słabsza, bo jeszcze 2-3 lata temu nie byłoby takich walk frakcyjnych - tak Małgorzata Kidawa-Błońska komentuje doniesienia o konflikcie w PiS. I choć senator PiS Stanisław Karczewski zapewnia, że politycy "tylko rozmawiają i debatują", to szef zdecydował się zwołać ich wszystkich na zamknięte posiedzenie.

W piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbędzie się zwołane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zamknięte posiedzenie partii. Poinformowali o tym w środę w najnowszym odcinku "Podcastu politycznego" w TVN24+ jego autorzy Arleta Zalewska i Konrad Piasecki.

Powodem narady są coraz większe tarcia między frakcjami w PiS. Szef partii chce zatem załagodzić ten konflikt i dać na zamkniętym posiedzeniu pokrzyczeć na siebie politykom, aby ci później - po wyjściu ze spotkania - ze sobą współpracowali.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ktoś powiedział: "po moim trupie". W partii wrze, Kaczyński wzywa ludzi

Ktoś powiedział: "po moim trupie". W partii wrze, Kaczyński wzywa ludzi

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Osi sporów w PiS jest wiele. Dotyczą one między innymi wyboru nowego kandydata na premiera czy wyjazdu z Polski byłego ministra sprawiedliwości i posła partii Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Kidawa-Błońska: pozycja Kaczyńskiego jest słabsza

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że ostatnie wydarzenia "pokazują, że PiS nigdy nie był monolitem". - To świadczy także o tym, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest teraz słabsza, bo jeszcze 2-3 lata temu nie byłoby takich walk frakcyjnych. Wszyscy mówiliby chociaż na zewnątrz jednym głosem, a teraz nawet przed nami pokazują różnice - oceniła.

1 godz
Posłowie PiS krzyczeli do Tuska. "Próbowali go ośmieszyć, prowokować"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Posłowie PiS krzyczeli do Tuska. "Próbowali go ośmieszyć, prowokować"

Podcast polityczny

Zdaniem Kidawy-Błońskiej spory między frakcjami obrazują też poważny problem w ugrupowaniu, bo "nie wiedzą tak naprawdę, w jakim kierunku mają iść".

Karczewski: to jest absolutnie normalne

Senator PiS Stanisław Karczewski przekonywał, że "w każdej partii są różne frakcje, różne skrzydła i to jest absolutnie normalne". - My w tej chwili jesteśmy w okresie tworzenia programu i są różne pomysły co do kształtu programów w niektórych obszarach. Stąd pewne napięcia - ocenił.

Tego, co się dzieje w partii - jak mówił - "nie nazwałby konfliktem, tylko rozmawianiem, dyskutowaniem i debatowaniem".

Klatka kluczowa-89743
Karczewski: w każdej partii są różne frakcje
Źródło: TVN24

Trela: im na prawicy gorzej, tym dla nas lepiej

Poseł Lewicy Tomasz Trela przyznał, że wewnętrzne spory w PiS go cieszą i się nimi nie martwi. - Im na prawicy gorzej, tym dla nas lepiej - ocenił.

Stwierdził też, że z zainteresowaniem przygląda się frakcjom w partii. - Niech się tam tłuką, niech Kaczyński musi ich strofować, wyjaśniać - ich sprawa. Natomiast tak to zawsze jest, jak dwa lata przed wyborami ktoś dzieli skórę na niedźwiedziu. Już się zaczęli ogłaszać premierami i ministrami. Dzisiaj są tego efekty - mówił poseł.

Trela: im na prawicy gorzej, tym dla nas lepiej
Źródło: TVN24

Paszyk: to musi napawać niepokojem

O nastroje w PiS był też pytany Krzysztof Paszyk z PSL. - Na pewno niepokojem musi napawać to, że największa partia opozycyjna zaczyna ścigać się na populizm z marginalnymi środowiskami politycznymi, jakimi jest jedna czy druga Konfederacja (...). Już całkowicie z pola widzenia ginie nam przestrzeń na próbę porozumienia z opozycją co do najważniejszych spraw - mówił.

- Od wielu miesięcy mówimy jako większość demokratyczna, że kwestie obrony, gospodarki i polityki zagranicznej powinny jednak pociągać ze sobą pewną nić porozumienia między nami, bo wtedy mamy do czynienia ze stabilnością - dodał Paszyk.

Klatka kluczowa-89695
Paszyk: największa partia opozycyjna zaczyna ścigać się na populizm
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiTomasz TrelaMałgorzata Kidawa-Błońska
Czytaj także:
imageTitle
Grzmoty na otwarcie sezonu. Mistrzowie wyrównali rekord NBA
Najnowsze
Karol Nawrocki w Rydze
"Nie dostałem oficjalnej informacji". Prezydent o rozmowach w sprawie MiG-ów dla Ukrainy
Polska
Aneta Regulska
Dziennikarka "Czarno na białym" z nagrodą za reportaż "Cena gry"
Kultura i styl
Odpady znajdowały się w kanale deszczowym
Odpady budowlane trafiły do kanału deszczowego
Łódź
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
Niepewność uchodźców dobiega końca. Wiemy, dokąd trafią po likwidacji ośrodka
Wrocław
smog-000750
Hanoi tonie w smogu
METEO
shutterstock_2545539793
Nowy wyrok TSUE w sprawie kredytu frankowego
BIZNES
spacex
Kosmiczna spółka wybiera się na giełdę. To może być najbardziej "szalone IPO" w historii
BIZNES
Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Basen zamknięto 23 lata temu, radni chcą, by znów działał
WARSZAWA
11 1325 czarzasty-0002
Czarzasty wystartuje na lidera Lewicy. Deklaracja i prośba
Polska
imageTitle
Dramatyczny wypadek kolejnej mistrzyni. Ze stoku prosto do szpitala
EUROSPORT
Mandat za przekroczenie prędkości o 1 km/h
Dostał mandat za przekroczenie prędkości o jeden kilometr na godzinę
Łódź
Samotność
Okno zamiast świata. Nowy raport ujawnia skalę problemów
Piotr Wójcik
Wołodymyr Zełenski
Co z demokracją w Ukrainie? Dlaczego od 2019 roku nie było tam wyborów
Świat
Wojsko Polskie
Powrót poboru możliwy? MON i kancelaria prezydenta o słowach szefa BBN
Polska
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
18-latek podawał się za pracownika banku. Kobieta straciła 26 tysięcy złotych
WARSZAWA
imageTitle
W kobiecej piłce siła. Polki najwyżej w historii w rankingu FIFA
EUROSPORT
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Jest ważna decyzja w sprawie działki pod CPK
BIZNES
Robert F. Kennedy Jr.
Media o "dziwnej konferencji prasowej" w Waszyngtonie
Świat
shutterstock_2625638191
Nie woda, nie cola. To ten napój młodzi piją najczęściej
Zdrowie
Agresywny mężczyzna został zastrzelony przez policjantów
Zaatakował pracowników firmy. Zginął od strzałów z policyjnej broni. Nowe informacje
Kraków
Maciej Świrski
2,5 tysiąca złotych za jedną kolację. Tak służbową kartą płacił Maciej Świrski
Jan Kunert, Kacper Sulowski
Lugano
Szwajcaria eksperymentuje. Wizja "europejskiego centrum bitcoina"
BIZNES
Pani Anna zmarła po porodzie
Śmierć po cesarce na porodówce. Kolejne zarzuty
Małgorzata Goślińska
19-latek aresztowany za nękanie byłej partnerki i groźby śmierci
Nękał byłą dziewczynę, groził śmiercią, pobił jej brata
Wrocław
Senator Wojciech Konieczny
Lewica: składka zdrowotna jest niesprawiedliwa. Proponujemy podatek zdrowotny
Zdrowie
Friedrich Merz i Mark Rutte na wspólnej konferencji prasowej
Europa złożyła Trumpowi propozycję
Świat
imageTitle
Słynny piłkarz rusza na pustynię. Został ambasadorem nietypowych wyścigów
EUROSPORT
Mieszkańcy pomogli ewakuować schronisko w Everett
Ponad 100 ewakuowanych zwierząt. Powódź blisko schroniska
METEO
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował tłuczkiem do mięsa. Zabił jedną osobę, dwie ranił. Przed sądem nie stanie
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica