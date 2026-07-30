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Polska

Tarnawa-Kolonia - mapa. Gdzie spadł "niezidentyfikowany obiekt"?

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Tarnawa-Kolonia
Szczątki niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Polskie służby informują o "niezidentyfikowanym obiekcie", który spadł w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia. Gdzie leży ta miejscowość?

Tarnawa-Kolonia to wieś w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. Miejscowość oddalona jest w linii prostej o około 35 kilometrów na północ od Biłgoraja, około 42 km na południe od Lublina, 29 km na wschód od Kraśnika i 37 km na zachód od Krasnegostawu. Do granicy z Ukrainą w okolicy Hrubieszowa jest stąd około 92 km (również w linii prostej).

Tarnawa-Kolonia. Co wiadomo o miejscu upadku "niezidentyfikowanego obiektu"

"O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w czwartek. W rejon skierowano F-16, lecz o 3.46, "przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł" z systemów. Jego prawdopodobne miejsce upadku to teren niezabudowany w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia.

Policja po godzinie 9.00 poinformowała o huku słyszanym pomiędzy dwiema lubelskimi wsiami. - Dzisiaj nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w powiecie biłgorajskim pomiędzy miejscowościami Tarnawa-Kolonia a Biskupice słychać było potężny huk - przekazał przedstawiciel lubelskiej policji w rozmowie z mediami. - Policjanci po godzinie 5.00 ujawnili właśnie dwa kilometry od zabudowań lej, a także porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu - dodał.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip po 9.30 mówił przed kamerami o eksplozji na styku powiatów biłgorajskiego i lubelskiego. - Na polach pomiędzy Targowiskiem a Tarnawą-Kolonią jest potężny krater, około 10 metrów średnicy - przekazał Szarlip.

Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Mapy Google

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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