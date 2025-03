"Olbrzym budzi się". Potencjał "10-krotnie większy niż Rosji"

Uchwałę przyjęto. Przeciwko niej zagłosowali jednak posłowie PiS i Konfederacji. Premier Donald Tusk skwitował to słowami: "wybrali hańbę" .

"Można być opozycją przeciwrządową, ale nie przeciwpolską"

Nawiązał do przyjętej w ubiegłym tygodniu w PE rezolucji dotyczącej wzmocnienia obronności UE. Zawarto w niej zapis uznający Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dokument przeszedł zdecydowaną większością głosów (419 do 204), nie poparli go jednak m.in. europosłowie PiS i Konfederacji.