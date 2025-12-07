Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Hołowni "wrócił polityczny błysk do oka"

Szymon Hołownia
Wójcikowska: Hołowni wrócił polityczny błysk do oka
Źródło: TVN24
Coraz więcej wskazuje, że nici z komisarza i coraz więcej wskazuje na to, że Szymon Hołownia być może pozostałby jednak liderem Polski 2050 - powiedział w programie "W kuluarach" Konrad Piasecki. - Widać ożywienie w oczach Szymona Hołowni - zauważyła Agata Adamek. W programie dziennikarze zastanawiali się również nad tym, kto, jeśli nie były marszałek Sejmu, mógłby zostać liderem Polski 2050.

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Obecnie stara się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców. O politycznej przyszłości Hołowni i jego partii w programie "W kuluarach" w TVN24 dyskutowali Maja Wójcikowska, Konrad Piasecki i Agata Adamek.

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia
Źródło: PAP/Rafał Guz

Hołowni "wrócił polityczny błysk do oka"

Agata Adamek powiedziała, że w nadchodzącym tygodniu okaże się, czy były marszałek Sejmu zostanie Wysokim Komisarzem ONZ do Spraw Uchodźców. - Natomiast nieoficjalnie wiem, że szanse są raczej małe, żeby to się Szymonowi Hołowni udało - dodała.

Jak zdradziła Maja Wójcikowska, w koalicji rządzącej "jest takie przekonanie, że on (Szymon Hołownia) w Polsce zostanie" i, jak powiedziała, może jednak powalczyć o fotel szefa Polski 2050. - W jego partii usłyszałam, że Szymonowi (Hołowni - red.) wrócił taki polityczny błysk do oka - relacjonowała.

- Obserwując go, faktycznie widać takie ożywienie w oczach Szymona Hołowni, którego brakowało w ostatnim czasie - przyznała Adamek.

Pełczyńska-Nałęcz "nie ma odpowiedzi" od Tuska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pełczyńska-Nałęcz "nie ma odpowiedzi" od Tuska

Jak powiedział Konrad Piasecki, "coraz więcej wskazuje na to, że nici z komisarza i coraz więcej wskazuje na to, i Szymon Hołownia zaczyna o tym przebąkiwać, że być może on by jednak tym liderem Polski 2050 pozostał". - A może nawet i Szymon Hołownia zdecydowałby się na stanowisko wicepremiera - dodał.

"Kaśka gryzie trawę"

Co w sytuacji, gdyby Hołownia zdecydował się wystartować na szefa Polski 2050? - Dosyć liczna grupa będzie się biła o to, kto ma być szefem tejże partii - powiedziała Adamek.

- Ktoś na pewno stanie przeciwko Szymonowi Hołowni. Chociażby Ryszard Petru. O tym się mówi, że on pewnie by nie zrezygnował - wskazała.

- Kaśka gryzie trawę - to usłyszałam w Polsce 2050 o Katarzynie Pełczyńskiej Nałęcz - zdradziła z kolei Wójcikowska. Jak powiedziała, ministra funduszy i polityki regionalnej traci poparcie i sceptyczny co do tego ma być coraz bardziej sam Hołownia. - Ryszard Petru podobno bardzo, bardzo mocno walczy - dodała reporterka TVN24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ministra chce porozmawiać z premierem. "Czekam sześć tygodni"

Ministra chce porozmawiać z premierem. "Czekam sześć tygodni"

Chce kierować partią, wystartuje w wyborach. "Mam swój plan"

Chce kierować partią, wystartuje w wyborach. "Mam swój plan"

Do tej pory start w wyborach na przewodniczącego Polski 2050 zapowiedzieli Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Michał Kobosko. Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, a wybory odbędą się w styczniu.

OGLĄDAJ: "PiS jest na łańcuchu Nawrockiego"
pc

"PiS jest na łańcuchu Nawrockiego"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Udostępnij:
TAGI:
Szymon HołowniaPolska 2050Katarzyna Pełczyńska-NałęczRyszard PetruPaulina Hennig-KloskaJoanna Mucha
Czytaj także:
imageTitle
Wzruszające chwile dla Stocha. Odwdzięczył się
EUROSPORT
Francja
Ponad 20 stopni. W kalendarzu jesień, na termometrach wiosna
METEO
imageTitle
Raków o krok od lidera. Świetna seria trwa
EUROSPORT
Pożar w północno-zachodniej Hiszpanii
Ciemna substancja, przypominająca smołę, leci z kranów
METEO
imageTitle
Gąsienica-Daniel nie podbiła Kanady. Popis Austriaczki
EUROSPORT
imageTitle
Dwa złota dla Polski na mistrzostwach Europy. A to nie koniec
EUROSPORT
Fakty po Faktach
Ziobro topi PiS? "Oczywiście, że się nie zgadzam"
Piotr Cieplak
Nie żyje Piotr Cieplak, ceniony reżyser teatralny
imageTitle
Ogłoszono skład Polaków na kolejne konkursy
Najnowsze
imageTitle
Poważne obrażenia po brutalnym nokaucie
EUROSPORT
kryptowaluty
Co z kryptowalutami? Debata w TVN24+
shutterstock_1376981363_1
Naukowcy: takie słowa łatwiej zapamiętać
METEO
Kreml
Kreml o nowej strategii USA: zmiany w dużej mierze pokrywają się z naszą wizją
Świat
Szlachetna Paczka
"Mała bohaterka" Łucja potrzebuje wsparcia. Rodzina czeka na darczyńcę
Mgły nocą
Ta część kraju będzie silnie zamglona
METEO
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
1,5 roku więzienia za cztery promile
Olsztyn
imageTitle
Ukrainka uderza w rosyjskie rywalki
EUROSPORT
Sidney Polak
Sidney Polak odchodzi z T.Love. "Wszystkiego najlepszego, bracie"
Luwr
Kolejne problemy w Luwrze. Woda zniszczyła setki książek
Świat
imageTitle
Osłabiony Lech nie dał za wygraną. Emocje do końca
EUROSPORT
imageTitle
Kacper Tomasiak: udaje mi się odciąć od presji
EUROSPORT
imageTitle
Piotr Żyła w euforii. "Odpłynąłem, dawno tego nie miałem"
EUROSPORT
Tak wygląda pingwin przylądkowy (Spheniscus demersus)
Masowa śmierć pingwinów. Naukowcy odkryli jej przyczynę
METEO
Żołnierze ogłaszający zamach stanu w Beninie
Byli uzbrojeni, weszli do telewizji i ogłosili przejęcie władzy w kraju
Świat
Martin Parr
Robił poważne zdjęcia pod przykrywką rozrywki
Świat
Znaleźli 130 kilogramów mięsa
Kilogramy mięsa w potoku. Leśnicy o "bombie epidemiologicznej"
Kraków
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Netanjahu i twarde nie dla państwa palestyńskiego
Świat
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Słynny neon przestał świecić. Wiemy, jaki jest plan
WARSZAWA
imageTitle
Dobre skoki Polaków w Wiśle. To ich najlepszy konkurs w sezonie
EUROSPORT
Żaba Pelophylax nigromaculatus zjada szerszenia
"To ​​odkrycie jest zarówno wyjątkowe, jak i ekscytujące"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica