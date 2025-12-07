Wójcikowska: Hołowni wrócił polityczny błysk do oka Źródło: TVN24

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Obecnie stara się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców. O politycznej przyszłości Hołowni i jego partii w programie "W kuluarach" w TVN24 dyskutowali Maja Wójcikowska, Konrad Piasecki i Agata Adamek.

Hołowni "wrócił polityczny błysk do oka"

Agata Adamek powiedziała, że w nadchodzącym tygodniu okaże się, czy były marszałek Sejmu zostanie Wysokim Komisarzem ONZ do Spraw Uchodźców. - Natomiast nieoficjalnie wiem, że szanse są raczej małe, żeby to się Szymonowi Hołowni udało - dodała.

Jak zdradziła Maja Wójcikowska, w koalicji rządzącej "jest takie przekonanie, że on (Szymon Hołownia) w Polsce zostanie" i, jak powiedziała, może jednak powalczyć o fotel szefa Polski 2050. - W jego partii usłyszałam, że Szymonowi (Hołowni - red.) wrócił taki polityczny błysk do oka - relacjonowała.

- Obserwując go, faktycznie widać takie ożywienie w oczach Szymona Hołowni, którego brakowało w ostatnim czasie - przyznała Adamek.

Jak powiedział Konrad Piasecki, "coraz więcej wskazuje na to, że nici z komisarza i coraz więcej wskazuje na to, i Szymon Hołownia zaczyna o tym przebąkiwać, że być może on by jednak tym liderem Polski 2050 pozostał". - A może nawet i Szymon Hołownia zdecydowałby się na stanowisko wicepremiera - dodał.

"Kaśka gryzie trawę"

Co w sytuacji, gdyby Hołownia zdecydował się wystartować na szefa Polski 2050? - Dosyć liczna grupa będzie się biła o to, kto ma być szefem tejże partii - powiedziała Adamek.

- Ktoś na pewno stanie przeciwko Szymonowi Hołowni. Chociażby Ryszard Petru. O tym się mówi, że on pewnie by nie zrezygnował - wskazała.

- Kaśka gryzie trawę - to usłyszałam w Polsce 2050 o Katarzynie Pełczyńskiej Nałęcz - zdradziła z kolei Wójcikowska. Jak powiedziała, ministra funduszy i polityki regionalnej traci poparcie i sceptyczny co do tego ma być coraz bardziej sam Hołownia. - Ryszard Petru podobno bardzo, bardzo mocno walczy - dodała reporterka TVN24.

Do tej pory start w wyborach na przewodniczącego Polski 2050 zapowiedzieli Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Michał Kobosko. Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, a wybory odbędą się w styczniu.

