Hołownia "zostawia Polskę 2050 w najtrudniejszym momencie"

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował w weekend, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Później w mediach społecznościowych poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Co dalej z Hołownią?

Odejście Hołowni z polityki krajowej skrytykował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) w "Faktach po Faktach" w TVN24.

- Szymon Hołownia zostawia swoje środowisko w najtrudniejszym momencie. Mówi: będę wam kibicował, będę siedział na drugim siedzeniu, idę swoją drogą - stwierdził polityk. Podkreślił, że po raz pierwszy "pozwala" sobie na otwartą i publiczną krytykę marszałka Sejmu.

- Panu marszałkowi Hołowni zajęło aż sześć lat, żeby dojść do wniosku, moim zdaniem całkowicie fałszywego i bardzo niesprawiedliwego, że sześć lat musiał się męczyć w szambie - zauważył Zgorzelski, odnosząc się do wpisu lidera Polski 2050 w mediach społecznościowych.

Wicemarszałek był dopytywany o scenariusz, w którym Hołownia nie otrzyma stanowiska w ONZ. - Może wtedy obrazi się na ONZ i powie, że może chce być trzecim Polakiem w kosmosie - spuentował Zgorzelski.

Brejza: wybory to kontrakt na cztery lata

Do decyzji Hołowni odniósł się też drugi gość "Faktów po Faktach" europoseł KO Krzysztof Brejza. Zauważył, że w polityce "pełnej agresji i populizmu" niezbędna jest odporność psychiczna. - Może u pana marszałka Hołowni zagrały emocje. Warto je ostudzić, warto je uspokoić - stwierdził.

- Z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby tworzyć tę demokratyczną większość i nieść mandat zaufania ludzi - kontynuował Brejza i podkreślił, że wybory "to kontrakt na cztery lata".

- Nie można zejść z pola bitwy i powiedzieć, że jestem zmęczony, a chcę teraz być aktorem w jakimś teatrze - przekonywał polityk KO.

Brejza po wyborach w 2023 roku zasiadał trzy miesiące w Sejmie, potem jednak zajął miejsce Radosława Sikorskiego w Parlamencie Europejskim.

