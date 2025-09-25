"To dla niego wielka szansa, ale ma prawo nie chcieć"

Hołownia: najprawdopodobniej jutro szef MON pojawi się w Sejmie i przedstawi zaktualizowaną informację Źródło: TVN24

Gość Konrada Piaseckiego, poseł Polski 2050 Ryszard Petr, mówił w TVN24 o politycznej przyszłości lidera jego partii Szymona Hołowni, gdy ten odejdzie jesienią z funkcji marszałka, co zakłada umowa koalicyjna.

Na pytanie, czy jest zwolennikiem wejścia Hołowni do rządu, odparł: - Wolałbym, żeby wszedł. Uważam, że to jest dla niego wielka szansa, ale on ma prawo nie chcieć i to jest jego decyzja.

Przekazał też, że w partii rozmawiano "wiele razy" na ten temat z Hołownią. Gość "Rozmowy Piaseckiego" dopytywany jednak o ostatnie stanowiska marszałka, przyznał, że "ostatnich nie słyszał". - Przedostatnie były, że raczej nie - powiedział, dodając przy tym, że "tak długo, jak temat nie jest zamknięty, to jest otwarty".

