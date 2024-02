Szymon Hołownia odpowiada Włodzimierzowi Czarzastemu. "Włodku mylisz się, nie masz racji"

Szymon Hołownia odniósł się do słów Włodzimierza Czarzastego, który zarzucił liderom Trzeciej Drogi blokowanie projektów dotyczących liberalizacji aborcji, które złożył jego klub. Mówił, że "nie ma żadnego blokowania przez kogokolwiek ustaw". - Pan marszałek Czarzasty, którego niezwykle wysoko cenię i też po ludzku bardzo lubię, mija się z prawdą w ocenie sytuacji. Jeżeli miałbym powiedzieć to mocniej, bez owijania zwyczajowo w takich sytuacjach w bawełnę, kłamie - powiedział.

- Mam już tego osobiście dość, moje koleżanki i koledzy z klubu i z mojej formacji również (...). Nie będziemy brali na siebie tego, że ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, dotyczące tak naprawdę prawa do własnego ciała, do aborcji do 12. tygodnia oraz depenalizacji całego procesu aborcyjnego, blokuje Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - powiedział.

Hołownia: marszałek Czarzasty kłamie

Jak mówił, pierwszy z dwóch projektów Lewicy dotyczący aborcji, chodzi o zmianę Kodeksu karnego, wpłynął 16 listopada 2023 roku. - Ale zostaje do tego projektu złożona autopoprawka 23 listopada przez wnioskodawców, przez tych, którzy składają ten projekt ustawy. Jak zostaje złożona autopoprawka, to znowu (mija kolejny - red.) tydzień, my musimy przepuścić to, bo taka jest procedura, przez wstępną analizę. 28 listopada 2023 roku wysyłamy prośbę o uzupełnienie uzasadnienia. Kiedy przychodzi to uzasadnienie? 17 stycznia, po prawie dwóch miesiącach - tłumaczył Hołownia.