Polska Sześciu prokuratorów odsuniętych od śledztw m.in. w sprawie "króla kryptowalut" Maciej Duda, Robert Zieliński

Informacje o odsunięciu prokuratorów potwierdził Maciejowi Dudzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskował o to Marek Wełna, nowy naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. O planowanych zmianach informowały m.in. Onet i Wirtualna Polska.

"Rzeczpospolita" podała, że odwołania z delegacji do Prokuratury Krajowej dotyczą prokuratorów Karola Zoka, Marcina Rodzaja, Krzysztofa Motyla, Sebastiana Głucha, Gabrieli Cichońskiej i Anny Hetmańczyk.

Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" na odwołania prokuratorów miała nie zgodzić się Beata Marczak, zastępca prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Wnioski podpisał sam prokurator generalny, przez co - jak informuje gazeta - mogą one zostać podważone.

Śledztwa w sprawach Sylwestra Suszka i RARS

Ze sprawą giełdy kryptowalut Zondacrypto, którą prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach, powiązana jest sprawa Sylwestra Suszka. Suszek, który zaginął w 2022 roku, to założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Śledztwo w jego sprawie krytycznie ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Siemoniak. - Chyba każdy się zorientuje, że to śledztwo należało prowadzić w tych dniach, kiedy pan Suszek zniknął w 2022 roku. Najwyraźniej tego śledztwa nie prowadzono w poważny sposób - powiedział. Podkreślił, że w śledztwie Zondacrypto "sprawa wyjaśnienia zniknięcia Suszka jest dość fundamentalna, dość kluczowa".

Z kolei śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego między 2021 a 2023 rokiem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wszczęto je w grudniu 2023 roku. Były szef RARS Michał Kuczmierowski usłyszał w sierpniu 2024 roku zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wyjechał za granicę. Decyzję w sprawie jego ekstradycji do Polski ma wydać sąd w Londynie.

