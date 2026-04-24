Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sześciu prokuratorów odsuniętych od śledztw m.in. w sprawie "króla kryptowalut"

|
26423478
Siemoniak: sprawa wyjaśnienia zniknięcia Suszka jest dość kluczowa
Źródło: TVN24
Sześciu prokuratorów, referentów śledztw m.in. w sprawach zaginięcia Sylwestra Suszka, zwanego królem kryptowalut, oraz RARS, zostało decyzją ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego w piątek odsuniętych od śledztw - ustalili reporterzy "Superwizjera" i tvn24.pl Maciej Duda i Robert Zieliński.

Informacje o odsunięciu prokuratorów potwierdził Maciejowi Dudzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskował o to Marek Wełna, nowy naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. O planowanych zmianach informowały m.in. Onet i Wirtualna Polska.

"Rzeczpospolita" podała, że odwołania z delegacji do Prokuratury Krajowej dotyczą prokuratorów Karola Zoka, Marcina Rodzaja, Krzysztofa Motyla, Sebastiana Głucha, Gabrieli Cichońskiej i Anny Hetmańczyk.

Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" na odwołania prokuratorów miała nie zgodzić się Beata Marczak, zastępca prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Wnioski podpisał sam prokurator generalny, przez co - jak informuje gazeta - mogą one zostać podważone.

Śledztwa w sprawach Sylwestra Suszka i RARS

Ze sprawą giełdy kryptowalut Zondacrypto, którą prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach, powiązana jest sprawa Sylwestra Suszka. Suszek, który zaginął w 2022 roku, to założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Śledztwo w jego sprawie krytycznie ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Siemoniak. - Chyba każdy się zorientuje, że to śledztwo należało prowadzić w tych dniach, kiedy pan Suszek zniknął w 2022 roku. Najwyraźniej tego śledztwa nie prowadzono w poważny sposób - powiedział. Podkreślił, że w śledztwie Zondacrypto "sprawa wyjaśnienia zniknięcia Suszka jest dość fundamentalna, dość kluczowa".

Z kolei śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego między 2021 a 2023 rokiem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wszczęto je w grudniu 2023 roku. Były szef RARS Michał Kuczmierowski usłyszał w sierpniu 2024 roku zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wyjechał za granicę. Decyzję w sprawie jego ekstradycji do Polski ma wydać sąd w Londynie.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Udostępnij:
Tagi:
Prokuratura
Maciej Duda
Reporter "Superwizjera"
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

