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TO WARTO WIEDZIEĆ

Nowy klub Roberta Lewandowskiego, pożar pociągu, przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego

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Robert Lewandowski w akcji
Pożar pociągu w Dębicy. "Sytuacja jest opanowana"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Getty Images
Robert Lewandowski podpisał kontrakt z amerykańskim klubem Chicago Fire. Około 250 osób ewakuowano z pociągu na Podkarpaciu w wyniku pożaru. W prokuraturze przesłuchany został były ordynator chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek, 30 czerwca.

1. Lewandowski oficjalnie w nowym klubie

Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire - ogłosił amerykański klub w poniedziałek. Umowa będzie obowiązywała do końca sezonu 2027/2028. Lewandowski przeszedł do Chicago Fire jako wolny zawodnik. 30 czerwca wygasa jego kontrakt z FC Barceloną.

2. Pożar w pociągu na Podkarpaciu

W poniedziałek wieczorem w pociągu na dworcu w Dębicy na Podkarpaciu wybuchł pożar. Ogień pojawił się w jednym z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków. Ewakuowano około 250 pasażerów.

- Poszkodowana została jedna osoba, maszynista, który najprawdopodobniej podtruł się dymem. Został przebadany w karetce pogotowia, ale odmówił dalszej hospitalizacji - przekazała straż pożarna. Pożar nie rozprzestrzenił się na pozostałe elementy składu. Pasażerowie kontynuowali podróż autobusami komunikacji zastępczej.

Pożar pociągu. Ewakuowano 250 osób
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Pożar pociągu. Ewakuowano 250 osób

DĘBICA

3. Emil Jędrzejewski przesłuchany w prokuraturze

Były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski został w poniedziałek przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Było to drugie przesłuchanie lekarza w związku z jego doniesieniami o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić na oddziale SOR szpitala w czasie, kiedy jego koordynatorem był Dawid Kacprzyk.

Jędrzejewski składał zeznania przez kilka godzin. Po wyjściu z prokuratury nie odpowiedział na pytania dziennikarzy. Jego radca przekazał, że złożył on obszerne wyjaśnienia i nie ma wezwania na kolejne przesłuchanie.

4. Strzelanina w Niemczech

Sześć osób zginęło po ataku napastnika, który oddał strzały w ośrodku dla młodzieży w miejscowości Stade w północnych Niemczech. Wszyscy zabici to pracownicy ośrodka - przekazały służby.

Zatrzymano dwóch mężczyzn osoby. Jeden z nich - 45-latek - jest domniemanym strzelcem. Rola drugiego jest wyjaśniana. Trwa ustalanie szczegółów ataku, a motyw sprawców pozostaje niejasny.

5. Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu

Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii 6:2, 5:7, 2:6 Zwycięstwo było jednak na wyciągnięcie ręki. Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa nabawiła się bowiem kontuzji stawu skokowego, która uniemożliwiła jej skuteczną rywalizację. W pomeczowym wywiadzie Polska mówiła więcej o powodach porażki.

6. Front burzowy nad Polską

Po upalnym weekendzie w poniedziałek przez część Polski przeszedł gwałtowny front burzowy. Na Pomorzu Zachodnim pojawiły się zalania i połamane drzewa. W Gryfinie straż pożarna interweniowała 21 razy, głównie z powodu zalań. Z kolei Dolinę Rabską na Podkarpaciu nawiedziła ulewa z gradem. Burze przeszły też między innymi przez Chorzów.

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Monika Olejnik
Źródło: tvn24.pl
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Najważniejsze informacje
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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