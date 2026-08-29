Warto wiedzieć Areszt dla Piesiewicza, azyl Romanowskiego, weta prezydenta Kuba Koprzywa |

Radosław Piesiewicz doprowadzony do sądu. Relacja Jerzego Korczyńskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Jarek Praszkiewicz

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Areszt dla Radosława Piesiewicza

Radosław Piesiewicz był drugi dzień z rzędu przesłuchiwany w prokuraturze. Po kilku godzinach opuścił budynek w kajdankach. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował niedługo później, że prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie Piesiewicza, a sąd się z tym zgodził.

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Nie żyje król Norwegii

Król Norwegii Harald V zmarł w wieku 89 lat - zakomunikowała w piątek kancelaria królewska. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Oslo, gdzie trafił w związku z leczeniem niedokrwistości hemolitycznej, rodzaju anemii, w której czerwone krwinki (erytrocyty) niszczą się szybciej, niż szpik kostny jest w stanie je wytworzyć.

Następcą tronu jest książę Norwegii Haakon - syn Haralda V i królowej Sonji. Nowy król przyjął imię Haakon VIII. Jego żona Mette-Marit została królową, a ich 22-letnia córka Ingryda Aleksandra - księżniczką następczynią tronu.

Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju

Jak ujawnili reporterzy "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i Wirtualnej Polski Szymon Jadczak, Romanowski szukał azylu w Dubaju. Politykowi PiS miał w tym pomóc prezes Zondacrypto Przemysław Kral. Plan się nie powiódł, bo Emiratczycy nie chcieli u siebie kontrowersyjnego polityka.

Kontakt z szefem Zondacrypto w imieniu byłego wiceministra sprawiedliwości utrzymywał mecenas Bartosz Lewandowski, adwokat zarówno Krala, jak i Romanowskiego, ale też Zbigniewa Ziobry.

Decyzja sądu w sprawie Mieszka R.

Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył w piątek postępowanie wobec Mieszka R., który zamordował portierkę na Uniwersytecie Warszawskim. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego.

Biegli psychiatrzy rozpoznali u podejrzanego między innymi rozwiniętą psychozę z zaburzeniami oceny rzeczywistości. Zdaniem biegłych nie jest możliwe przypisanie mu winy, skazanie go i wymierzenie mu kary. R. trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Trybunał Konstytucyjny bez pieniędzy?

- Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego, w związku z czym takiego finansowania w przyszłorocznym budżecie nie ma - powiedział minister finansów Andrzej Domański w piątek na konferencji prasowej

Na decyzję ministra odpowiedział w oświadczeniu Trybunał Konstytucyjny.

Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizacje prawa energetycznego, prawa oświatowego i przepisów o programach ochrony powietrza. Podpisał też cztery inne akty prawne.

Najgłośniej komentowane weto było to dotyczące prawa oświatowego. Nowelizacja miała umożliwić wprowadzenie pilotażu bezpłatnego, państwowego eDziennika. "To cios w rodziców, uczniów i nauczycieli" - ocenił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.