Rozpoczęły się szczepienia seniorów, nie bez opóźnień i kolejek. "Nie mamy wpływu na warunki pogodowe"

W ponad pięciu tysiącach punktów w całym kraju - jak informował w niedzielę szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk - rozpoczęły się w poniedziałek szczepienia populacyjne przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są seniorzy . Grupa 80+ rejestrowała się na szczepienia od 15 stycznia, a osoby 70+ mogły próbować się rejestrować od 22 stycznia. Jak jednak przyznał na niedzielnej popołudniowej konferencji prasowej Dworczyk , "w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek, wolnych terminów". - Dlatego chcieliśmy bardzo mocno zaapelować do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, aby zostali w domach i nie szli do swoich przychodni, aby nie szli do POZ - dodał.

W wielu miejscach doszło do opóźnień w szczepieniach, przeważnie z powodu braku szczepionek, które nie docierały do punktów szczepień. Pogodą tłumaczyła to na Twitterze Agencja Rezerw Materiałowych. "Niestety, nie mamy wpływu na warunki pogodowe" - oświadczyła ARM. W kolejnym wpisie zapewniła, że "Nasza infolinia już dzwoni do Punktów Szczepień, z informacją, gdzie szczepionka dojedzie z opóźnieniem dziś, a gdzie transport został przełożony na jutro".