Dworczyk: najbliższa dostawa szczepionek będzie o około 40 procent mniejsza

W skali ogólnopolskiej, jeżeli producent nie zmieni harmonogramu, szczepionek powinno być tyle, ilu jest seniorów w wieku 80 i więcej lat - mówił szef kancelarii premiera, rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk. W "Sprawdzam" odpowiadał na pytania o logistyczne wyzwania akcji szczepień. Przekazał też, że przez trzy, cztery najbliższe tygodnie możemy otrzymywać mniejsze dostawy szczepionek.

Szef KPRM i rządowy pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk podał w piątek przed południem, że na szczepienia zarejestrowało się ponad 127 tysięcy seniorów powyżej 80. roku życia. Przekazał też, że w czwartek do północy terminy szczepień wyznaczyło 4787 punktów w całej Polsce i dla tych punktów uruchomiona została rejestracja. Według danych rządu wystawionych terminów było ponad 1,5 miliona i zawierają się one w przedziale od 25 stycznia do końca marca.

Tego dnia koncern Pfizer, jedna z firm produkujących szczepionkę, zapowiedział, że na przełomie stycznia i lutego, przez trzy do czterech tygodni, spowolni dostawy szczepionek do państw Unii Europejskiej. Firma tłumaczyła to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w jednej z belgijskich fabryk, gdzie szczepionki są produkowane. Dodano, że zmiany w dostawach szczepionki podyktowane zwiększaniem mocy produkcyjnych.

Dworczyk w piątkowym wydaniu "Sprawdzam" odpowiadał na pytania Krzysztofa Skórzyńskiego dotyczące między innymi wyzwań i problemów, z jakimi mierzy się program szczepień w Polsce. Przedstawiając aktualne dane, po godzinie 20, pełnomocnik rządu do spraw szczepień przekazał, że od północy ponad 250 tysięcy seniorów powyżej 80. roku życia zarejestrowało się na termin szczepienia.

Pytany o ograniczenie dostaw szczepionek przez firmę Pfizer w kontekście potencjalnego zagrożenia dla rozpoczęcia akcji szczepień najstarszych seniorów, której początek wyznaczono na 25 stycznia, Dworczyk zapewnił, że szczepienia ruszą tego dnia.

- Natomiast na pewno będziemy musieli zmodyfikować nasze plany, kalendarz szczepień. Zwlekamy z tym, ponieważ cały czas oczekujemy na precyzyjne informacje od firmy Pfizer - wyjaśniał minister. - Problem polega na tym, że cały czas nie mamy konkretnej, oficjalnej informacji: o ile i przez jaki czas dostawy będą zmniejszone. To w konsekwencji bardzo utrudnia planowanie szczepień - mówił.

Dworczyk: jeżeli producent dotrzyma zobowiązań, to nie będziemy zmuszeni do zmian w terminach

Pytany natomiast, czy zapisani już na szczepienia mogą mieć obawy, że wyznaczony dla nich termin zostanie zmieniony, gość TVN24 odpowiedział, że "jeżeli producent dotrzyma zobowiązań złożonych w formie słownej, to nie będziemy zmuszeni do zmian w terminach zapisanych już do tej pory osób".

- Jeżeli nastąpiłyby jakieś bardzo głębokie ruchy, to wtedy wszystko jest możliwe - zastrzegł. - Jako Polska jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że od początku przyjęliśmy taki model, który kierował się bezpieczeństwem pacjenta - przyznał. - Zawsze z każdego transportu połowa szczepionek była przekazywana do szczepień, a druga połowa do mroźni, gdzie czekały na drugie szczepienie. Chcieliśmy, aby każdy pacjent przyjmujący pierwszą dawkę szczepionki miał gwarancję, że otrzyma drugą dawkę - wyjaśnił.

- Dzisiaj to pozwala nam zapewnić, że nawet przy zmniejszonych dostawach uruchomimy program szczepień - powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najbliższa dostawa szczepionek będzie mniejsza

Dopytywany o konkretne liczby w kwestii dostawy szczepionek do Polski, Dworczyk odpowiadał: - Usłyszeliśmy, to była słowna deklaracja, że będzie to o około 40 procent mniejsza dostawa w najbliższy poniedziałek - precyzował. Dodał, że rząd nie ma informacji w sprawie późniejszych dostawach.

- Przyjdzie 60 procent [planowanej dostawy - red.], taka była informacja, przekazana nam telefonicznie - dodał.

A jak długo może potrwać przestój w dostawach? - Deklaracja, składana również telefonicznie, firmy Pfizer, mówiła o trzech, czterech tygodniach. Potem, w kolejnych tygodniach, dostawy miałyby być zwiększone po to, aby pierwszy kwartał zakończyć tą samą liczbą szczepionek, która była zakładana - podał Dworczyk.

Czy zabraknie miejsc dla seniorów 80+?

Prowadzący program zapytał Dworczyka także o to, czy starszy senior, który będzie chciał teraz zapisać się na szczepienie, będzie mógł usłyszeć odmowę z powodu braku dla niego miejsca. - Jest niestety możliwe to, że nie będzie dla niego miejsca w najbliższym mu punkcie szczepień - odpowiadał minister. - Jesteśmy ograniczeni dostawą od dystrybutora - tłumaczył.

- W skali ogólnopolskiej, jeżeli producent nie zmieni harmonogramu dostaw, to szczepionek powinno być tyle, ilu jest seniorów w wieku 80 i więcej lat. Część seniorów powyżej 70. roku życia również mogłaby liczyć na szczepionki. Tak na dzisiaj wygląda sytuacja - wyjaśniał gość "Sprawdzam".

Dworczyk: jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że od początku przyjęliśmy model, który kierował się bezpieczeństwem pacjenta TVN24

Autor:akw//now

Źródło: TVN24