Dworczyk: nie ma mowy o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień na koronawirusa

Sześcioletni Eitan, który jako jedyny przeżył katastrofę kolejki górskiej we włoskich Alpach, musi wrócić do bliskich we Włoszech - orzekł izraelski sąd. W połowie września chłopiec został wywieziony do Izraela przez swojego dziadka - ojca zmarłej matki - choć prawo do opieki nad nim otrzymała mieszkająca we Włoszech ciotka.