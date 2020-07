Karczewski uważa, że prezydent powinien się zaszczepić, ale nie będzie go namawiał

Prezydent: nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych

Tego samego dnia Andrzej Duda odniósł się do kwestii szczepień raz jeszcze, zaznaczając, że "ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe, tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie". "Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa" - dodał. (Szczepionka na szkarlatynę nie istnieje - red.).