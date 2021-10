Szczepienia przeciw COVID-19. Po przyjęciu pierwszej dawki za granicą możliwe zaszczepienie się drugą w Polsce

czytaj dalej

Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 sposób, w jaki migranci z Bliskiego Wschodu są traktowani przez władze białoruskie. Wskazywał, że jeśli trafiają do strefy przygranicznej, to jest to dla nich "trochę droga bez wyjścia". - Są tam tak długo, aż w końcu będą w stanie przejść na teren Unii Europejskiej - powiedział.