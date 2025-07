Migrantów na granicy nie widać. "Sytuacja jest tu bardziej polityczna"

Migrantów na granicy nie ma. "Sytuacja jest tu bardziej polityczna" Źródło: TVN24

To, co na zachodniej granicy dzieje się albo nie dzieje, choć istnieje w opowieściach, wpływa nie tylko na życie tych, którzy postanowili tu spędzać czas. Rozgłos to jedno, ale wpływ samozwańczych patroli na przygraniczne życie wcale nie jest bez znaczenia.

Lubieszyn, Gryfino i okolice to tereny, skąd niemal każdy do Niemiec jeździ jak do siebie. Samorzutne patrole prawicowo zorientowanych społeczników przyznały sobie prawo do zaglądania do przejeżdżających aut. Budzi to obawy nie tylko natury prawnej.

Migrantów nikt nie widział

Kontrole służb państwowych mają od 7 lipca przestawić wszystko na prawidłowe tory. Choć mieszkańcy się dziwią. Były rajdowiec i lokalny przedsiębiorca Mariusz Podkalicki sam widzi, że migrantów nie widzi.

- Nie widać jakichś tłumów, ludzi, migrantów z walizkami – podkreśla. - Sytuacja jest tu bardziej polityczna niż naprawdę dotycząca problemu – dodaje.

Jedni wierzą w wielkie grupy imigrantów zwożonych przez Niemców, drudzy nie. Ale łączy ich jedno - nikt nie widział. Tymczasem motywowana politycznie psychoza w kraju wzrasta.

Zgromadzenie na granicy polsko-niemieckiej w Lubieszynie Źródło: Marcin Bielecki/PAP

Na targowisku, które całymi latami pełne było klientów z Niemiec, nikt nie chce otwarcie oceniać działań samozwańczych obrońców granic - to mała społeczność i po co się narażać. Ale zdanie mają. - Jak to młodzi, ktoś im coś nawkładał do głów. To jest pokłosie jakichś tam panów Mentzenów i Braunów – mówi anonimowo jeden z mieszkańców.

Ale klienci, a zwłaszcza klientki z Niemiec miały wyrażać zaniepokojenie, że do ich samochodów zaglądają na granicy lornetkami młodzi Polacy.

Władze przejmują kontrolę na granicy

Kontrole zapowiedziane przez rząd - uprawnionych do sprawdzania ruchu Straży Granicznej czy policji - mogą spowolnić ruch i odstraszyć potencjalnych klientów, co martwi mieszkańców korzystających z dobrodziejstw swobody przemieszczania się.

Po cichu przyznają, że kontrole pomogą zapanować nad samowolką tych, którzy z nadzwyczajną śmiałością przyznali sobie prawo do bezprawnej inwigilacji. Ich dotychczasowe postępowanie, jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar, zbada prokuratura.

Chodzi o nieuprawnione wykonywanie obowiązków funkcjonariuszy publicznych, znieważanie i nawoływanie do ujawniania danych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

