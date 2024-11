"Postęp w wynikach leczenia naszych wcześniaczków jest ogromny". Dziś ich święto

Wcześniaki w Polsce - prawie 20 tys. dzieci rocznie

Rodzice wcześniaków mają przed sobą wiele wyzwań

Rodzice wcześniaków muszą mierzyć się z licznymi wyzwaniami. - Zwykle w trakcie ciąży nikt się nie spodziewa, że dziecko może urodzić się przedwcześnie. Gdy tak się dzieje, rodzice wcześniaka mierzą się z wieloma problemami, z których na ogół nie zdajemy sobie sprawy. Całe rodziny spędzają na oddziale mnóstwo czasu i czują niepewność co do przyszłości. Na całe szczęście dzięki postępowi medycyny większość dzieci urodzonych przedwcześnie jesteśmy dziś w stanie uratować - podkreśla dr Joanna Puskarz-Gąsowska, pediatra i neonatolog ze Szpitala Karowa.

Bardzo ważny jest czas spędzany z dzieckiem

W październiku Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej projekt ustawy wprowadzający uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców, których dziecko urodzi się jako wcześniak. Urlop macierzyński mam wcześniaków będzie można wydłużyć od 8 do 15 tygodni. - Apelujemy, aby teraz równie szybko ustawa przeszła przez Sejm, Senat i została podpisana przez Prezydenta RP. Trzeba jak najszybciej dać rodzicom możliwość odzyskania straconego czasu, kiedy ich dzieci przebywają w szpitalu. Jest im on bardzo potrzebny, a ustawa jest przykładem aktu prawnego wyrównującego niesprawiedliwość społeczną, jaką dotąd była utrata min. 8 tygodni urlopu macierzyńskiego mamy dziecka urodzonego przedwcześnie - podkreśla Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji Koalicja dla wcześniaka.

Dziś Światowy Dzień Wcześniaka

Druga niespodzianka to grafika, którą stworzył Andrzej Pągowski. Wybitny polski grafik i plakacista opowiada: - Postanowiłem dać wcześniakom i ich rodzicom przynoszącą szczęście czterolistną koniczynkę. Jej płatki tworzą cztery serca, z których jedno jest fioletowe - bo to kolor wcześniaków. W centrum koniczynki pojawia się maleńki, przedwcześnie urodzony Człowiek. Dlaczego koniczyna? Bo poza cudem przyjścia na świat, poza fachową wiedzą lekarzy, którzy ratują dzieci przedwcześnie urodzone, potrzeba szczęścia - do ludzi, do zdarzeń, szczęścia od losu, by nieść ciężki bagaż wcześniactwa. Dlaczego płatki są stworzone z serc? Bo potrzeba miłości, by pokonać trudny czas, trzeba wiary, cierpliwości, nadziei, również wtedy, kiedy dziecko pozostaje chore, bo przecież zawsze zasługuje na miłość. Stworzyłem połączenie czterech serc: dla wcześniaków - najważniejszych bohaterów Światowego Dnia Wcześniaka, dla personelu medycznego, dla rodzin - rodziców, rodzeństwa, dziadków i dla strony społecznej - organizacji, które pomagają, wspierają, działają na rzecz poprawy sytuacji wcześniaków w Polsce - podkreślił Pągowski.