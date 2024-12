"Możemy mieć sytuację, że osoba wybrana nie będzie mogła objąć urzędu"

Stoimy przed bardzo poważnym kryzysem konstytucyjnym - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, odnosząc się do tego, że nieuznawana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego ma orzekać o ważności wyborów prezydenckich. Stwierdził, że do tego czasu musi zostać przyjęta nowa ustawa w tej sprawie. Dodał, że jeżeli Andrzej Duda by jej nie podpisał, to w przyszłości mógłby stanąć przed Trybunałem Stanu.

Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były RPO, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do zamieszania związanego z nieuznawaną Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. To ta izba ma orzekać o ich ważności.

Profesor Zoll: musi zostać zmieniona ustawa

Profesor Zoll: prezydent sabotuje wykonywanie swoich obowiązków

Były przewodniczący TK odniósł się też do uwagi prowadzącego program Piotra Kraśki, że prezydent Andrzej Duda na pewno nie podpisałby takiej ustawy. - Stanowisko prezydenta, który by nie podpisał ustawy doprowadzającej do zgodności ustawy z konstytucją to jest nie tylko łamanie przez prezydenta konstytucji, ale to jest sytuacja, która się kwalifikuje do odpowiedzialności prezydenta przed Trybunałem Stanu albo w ogóle przed sądem na podstawie przepisów Kodeksu karnego - stwierdził.