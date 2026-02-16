Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Starcie Sikorskiego z czeskim ministrem. O co poszło?

14 2200 sikorski monachium-0002
Dyskusja Radosława Sikorskiego z czeskim ministrem w Monachium
Źródło: TVN24
Ministrowie w twoim kraju nie są bezpośrednio wybierani. Są wybierani przez parlament i premiera - powiedział wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w kierunku swojego czeskiego odpowiednika Petra Macinki. Ten przekonywał w trakcie debaty w Monachium, że unijne organy nie mają demokratycznego mandatu. Ministrowie starli się też w innej kwestii.

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski wziął udział w sobotnim panelu dyskusyjnym w trakcie 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa na temat stanu relacji transatlantyckich oraz Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji szef polskiej dyplomacji kilkukrotnie zwracał uwagę na wypowiedzi swojego czeskiego odpowiednika Petra Macinki.

Radosław Sikorski, Hillary Clinton, Petr Macinka
Radosław Sikorski, Hillary Clinton, Petr Macinka
Źródło: Reuters

Czy Zachód wciąż istnieje?

W trakcie debaty padło pytanie o to, "czy Zachód wciąż istnieje". Szef polskiej dyplomacji twierdząco odpowiedział na pytanie, lecz zaznaczył, że między obiema stronami Atlantyku zawsze istniały różnice. Jak wspominał, kiedy po raz pierwszy przyjeżdżał do Waszyngtonu, uważał się za konserwatystę, lecz ze zdziwieniem uznał, że jego pojęcie prawa do opieki zdrowotnej czy posiadania broni czyniły go w Ameryce "komuchem". Zaznaczył, że podobne "cywilizacyjne" różnice istnieją w postrzeganiu wolności słowa, która w Ameryce jest niemal nieograniczona.

- Na przykład w Polsce opowiadanie się za faszyzmem i komunizmem jest zabronione z bardzo ważnych powodów historycznych. Wierzymy w wolność słowa z odpowiedzialnością. A to, co wydarzyło się tutaj rok temu, polegało na tym, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiedział nam, że nasza koncepcja wolności słowa to cenzura, a ja po prostu tego nie akceptuję - mówił Sikorski. - Trudność, z którą się teraz zmagamy, polega na tym, że jedna strona Atlantyku próbuje narzucić swoje wartości drugiej stronie i to jest niedopuszczalne - dodał.

"To niedopuszczalne". Sikorski o różnicach między Europą a USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To niedopuszczalne". Sikorski o różnicach między Europą a USA

Świat

Szef czeskiej dyplomacji wyraził odmienne zdanie w tej kwestii. Jego zdaniem "Zachód nie jest już zjednoczoną cywilizacją". W ocenie Macinki podzielił się na "Zachód konserwatywny", dla którego wartościami jest "tradycja i suwerenność narodowa" oraz "Zachód progresywny", który skupił się na "globalizacji i odrzucaniu tradycyjnych wartości". Podkreślił, że jako konserwatywny polityk dostrzega zagrożenia w "progresywnych dążeniach" do "ponadnarodowości".

Z tymi twierdzeniami nie zgodził się Sikorski, który podkreślił, że "globalizacja" nie jest "ideą progresywną", a "ideą biznesową", skupioną na "maksymalizacji zysków".

Macinka krytykował też przyklejanie łatki faszystów przeciwnikom politycznym. Sikorski odparł, że w Europie są faszyści i że wbrew słowom szefa czeskiej dyplomacji nie jest to problem, który skończył się 70-80 lat temu.

62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
Źródło: Reuters

Spór o demokrację w Unii Europejskiej

Kolejnym punktem spornym stała się kwestia kompetencji UE. Szef czeskiego MSZ dostrzegł "ryzyko" dla suwerenności państw w organizacjach międzynarodowych i ocenił, że organy unijne nie mają mandatu demokratycznego. - Unia Europejska jest demokracją - wtrącił Sikorski.

- Unia Europejska składa się z demokratycznych narodów i demokratycznie wybranych parlamentów - odparł Macinka i dodał, że "Parlament Europejski to jedyny parlament na świecie, który nie może wprowadzać prawa".

Sikorski zwrócił mu uwagę, że prawo ustanawia Rada Europejska i Komisja Europejska. - Powiedz mi, jakie jest połączenie między wyborcą a Komisją? Czy jest jakiś wyborca z Czech, który ma wpływ na to, kto będzie komisarzem z Polski? - zwrócił się Macinka w kierunku polskiego wicepremiera. Jego zdaniem komisarze "nie wetują swoich decyzji i każdy z nich ma swój cel".

- Komisarze są wybierani przez demokratycznie wybrane rządy (...) są jak rząd - przekonywał Sikorski. - Tak, są jak rząd, ale rządy narodowe są wybierane w wyborach, opierają się na krajowej większości - mówił. - Tak samo jak komisarze - kontynuował Sikorski. - Myślę, że to nie to samo - brnął czeski minister.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się wtedy do sposobu powoływania czeskiego rządu. - Ministrowie w twoim kraju nie są bezpośrednio wybierani. Są wybierani przez parlament i premiera - zwrócił się do Macinki. Ten z kolei powiedział, że w jego kraju "jest większość parlamentarna".

- W Parlamencie Europejskim też jest większość, która zatwierdza komisję - argumentował szef polskiego MSZ. - Moja pozycja [ministra - red.] jest bliższa wyborcy niż europejskiemu komisarzowi - twierdził czeski minister. Sikorski odparł, że "to oczywiste", bo UE "to kontynentalny system".

- Nie mówię, że ten system jest niedemokratyczny - skomentował szef czeskiej dyplomacji. - To dobrze - odpowiedział mu Sikorski. Z kolei Macinka przekonywał dalej, że "musimy mieć suwerenne państwa narodowe".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychMonachijska Konferencja BezpieczeństwaCzechyUnia Europejska
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło na autostradzie A2 koło Zgierza
Lód z ciężarówki spadł na autostradę. "Karygodne zachowanie". Nagranie
Łódź
2024-09-02T152116Z_1_LOV099702092024RP1_RTRMADV_STREAM-8256-16X9-MP4_VOLKSWAGEN-GERMANY-0010
Niemiecki koncern motoryzacyjny planuje mocne cięcia kosztów
BIZNES
Gisèle Pelicot
"Najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałam zrobić"
Świat
Wykolejenie pociągu na linii między Goppenstein a Hohtenn w Szwajcarii
Lawina zeszła na tory, pociąg się wykoleił. Są ranni
Świat
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Stresowała się prowadzeniem samochodu i "wypiła dla odwagi"
Łódź
Zderzenie na Puławskiej
Wjazd na czerwonym świetle i zderzenie na skrzyżowaniu. Nagranie
WARSZAWA
shutterstock_2674865391
Miliony chorych i lata bez diagnozy. Psychiatra ostrzega przed chorobą myloną z depresją
Zdrowie
Bielsko-Biała. Nieodpowiedzialne zachowanie młodego kierowcy
Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 20-latka za kierownicą. Nagranie trafiło do sieci
Katowice
imageTitle
0,012 sekundy zdecydowało o sukcesie reprezentanta Polski
EUROSPORT
imageTitle
Tylko 23 sekundy. Czarna seria Polaka trwa
EUROSPORT
Mężczyzna okazał fałszywą odznakę z napisem "Policja"
Wyciągnął "blachę", powiedział: "policja jest na miejscu". Grozi mu więzienie
WARSZAWA
ROMOWICZ
Poseł Polski 2050 skazany. Wyrok jest prawomocny
Polska
Sanna Marin w sądzie 13 lutego
Była premierka czekała na zmianę świateł. Wtedy zaczął biec za nią mężczyzna
Świat
imageTitle
Kara po skandalu w Radomiu. Szybka reakcja sądu
EUROSPORT
shutterstock_2429159703
Polska sieć fast food w tarapatach. Właściciel składa wniosek o upadłość
BIZNES
Opady marznące, oblodzenie
Wracają opady marznące. Alarmy IMGW
METEO
shutterstock_2199496121
Przełom i brak. Pominięta odpowiedzialność biskupów
Tomasz P. Terlikowski
Tom Cruise i Brad Pitt
Hollywood kontra AI. Branża filmowa bije na alarm
BIZNES
15-latek kradł seniorkom torebki (zdj. ilustracyjne)
Czołgała się po chodniku, tylko on się zatrzymał
Poznań
Miała 25 stopni temperatury ciała. Lekarze przez kilkanaście godzin walczyli o jej życie
Miała 25 stopni Celsjusza. Lekarze ratowali ją kilkanaście godzin
Katowice
Męzczyzna przerobił kartę i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych
Zaparkował na kopercie. "Daj pani spokój, ja tu na chwilę"
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Kaczyński "nie był zadowolony". Bielan: prezes będzie dyscyplinował
Polska
Tuchom (Pomorskie)
Pokazujecie nam swoje termometry
METEO
imageTitle
Pęknięcie w polskich łyżwach. "Szkoda, że to się wylało"
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja na skrzyżowaniu. W jednym z aut pijany policjant
Olsztyn
kryptowaluty
Kryptowalutowa wolna amerykanka. W oczekiwaniu na ustawę
BIZNES
Zniszczony przez wichurę dom w regionie Waikato
"Obok przepłynął mój portfel"
METEO
imageTitle
Dyrektor turnieju domaga się ukarania Igi Świątek
EUROSPORT
Według śledczych - zwierzęta miały fatalne warunki
Zarejestrował cyrk, hodował zwierzęta z całego świata. Jest wyrok
Poznań
Przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów
Przewoził 34 kilogramy czerwonych muchomorów. Grozi mu pięć lat więzienia
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica