Sytuacja przy granicy Polski z Białorusią. Gabriela Morawska-Stanecka i Marcin Przydacz komentują

Wiceminister Przydacz o działaniach hybrydowych

Morawska-Stanecka: skoro jest tak źle, to dlaczego ciągle nie prosimy o pomoc Frontexu

Pytany, po co zatem wprowadzanie stanu wyjątkowego, wiceminister powiedział, że "radzimy sobie, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o zasoby osobowe". - To czego potrzebowaliśmy, to dodatkowych uprawnień dla funkcjonariuszy policji i dla funkcjonariuszy straży granicznej - ocenił. Wyjaśniał, że chodzi o uprawnienia "do legitymowania tych osób, które tam się znajdują, żeby nie dopuścić do prowokacji, co do których mamy przypuszczenie, że mogą być realizowane, aby nie dopuścić do niszczenia umocnień granicznych (...) oraz do niedopuszczenia do happeningów".