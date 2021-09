Stan wyjątkowy przy granicy. Byli ministrowie komentują 

Prezydent Andrzej Duda przychylił się w czwartek do wniosku Rady Ministrów i wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego. Ma to związek z sytuacją na granicy z Białorusią. Tego samego dnia rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie trafiło również do Sejmu. Posłowie mają się nim zająć w poniedziałek, mogą je uchylić.