Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Przerwa w posiedzeniu aresztowym w sprawie Ziobry

Zbigniew Ziobro
Przerwa w posiedzeniu sądu. Obrońca Ziobry: rozstrzygamy kwestie formalne
Źródło: TVN24
Trwa przerwa w posiedzeniu sądu dotyczącym wniosku Prokuratury Krajowej o aresztowanie posła PiS Zbigniewa Ziobry. Obrońca Ziobry złożył wniosek, ale nie przekazał czego dotyczy. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro przekazał, że w grudniu uzyskał azyl na Węgrzech.

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, wnioskuje, by Zbigniew Ziobro trafił do aresztu na trzy miesiące. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów.

W czwartek po godzinie 10 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wznowił posiedzenie w sprawie ewentualnego tymczasowego aresztu. Kilkanaście minut później obrońca Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski poinformował o przerwie w posiedzeniu. - Na razie rozstrzygamy kwestie formalne - powiedział. Dziennikarze pytali, go, czego dotyczył wniosek, który złożył, ale nie chciał powiedzieć. - Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu - mówił.

Obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Sprawą zajmuje się sędzia Agnieszka Prokopowicz, która 22 grudnia ubiegłego roku odroczyła posiedzenie do 15 stycznia z powodu - jak podał sąd - omyłkowego niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt byłego ministra.

Nie ma decyzji o areszcie dla Ziobry. Prokurator przyznaje, że popełnili "błąd"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie ma decyzji o areszcie dla Ziobry. Prokurator przyznaje, że popełnili "błąd"

Prokurator Woźniak: nie mówimy już o obawie, tylko o ukryciu podejrzanego przed organami ścigania

- Sąd dysponuje wszystkimi dokumentami. Myślę, że dzisiaj będziemy wiosek rozpoznawać merytorycznie i nie będzie żadnych przeszkód formalnych - powiedział dziennikarzom przed posiedzeniem prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak

Pytany, czy kwestia azylu dla Ziobry może sprawę skomplikować, powiedział, że z "formalnego punktu widzenia nie ma żadnego znaczenia dla rozpatrzenia przez sąd kwestii związanych z przesłankami tymczasowego aresztowania". - Natomiast nie będę ukrywał, że jest to kolejny dowód na to, iż przesłanka obawy ukrycia materializuje się do tego stopnia, że już nie mówimy o obawie ukrycia się, tylko o ukryciu podejrzanego przed organami ścigania - dodał.

Prokurator Piotr Woźniak przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Prokurator Piotr Woźniak przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Według adwokatów Ziobry materiały niejawne dotyczą - jak to ujęli - "kluczowego zarzutu" związanego z umową między Ministerstwem Sprawiedliwości a CBA o powierzenie środków. W ich ocenie materiały te, korzystne dla Ziobry, powinny być znane sądowi, a prokurator pozbawił go możliwości zapoznania się z nimi (we wniosku o areszt prokuratura zarzuca Ziobrze między innymi nielegalne przekazanie CBA z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus).

W tym tygodniu obrońcy poinformowali też, że prokuratura odmówiła im dostępu do tych materiałów niejawnych, co uniemożliwia powołanie się na nie podczas posiedzenia aresztowego. Wskazali, że te same materiały są wykorzystywane w postępowaniu przeciwko byłemu wiceszefowi MS posłowi PiS Michałowi Wosiowi, którego prokuratura oskarżyła również o nielegalne przekazanie pieniędzy na Pegasusa, mimo że Woś miał wiedzieć, że CBA nie spełniało warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego.

Uzasadnienie wniosku prokuratury o areszt dla Ziobry

Prokuratura, uzasadniając wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry, wskazała na realne ryzyko jego niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego. Wskazała też, że z natury i specyfiki zarzucanej mu działalności – obejmującej między innymi możliwość niszczenia dokumentów, uzgadniania treści zeznań czy uprzedzania współsprawców o czynnościach organów – wynika jego zdolność do podejmowania działań w celu utrudniania postępowania i unikania odpowiedzialności.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o areszt byłego ministra sprawiedliwości – jak zapowiadał prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokurator Piotr Woźniak – zostanie za nim wydany list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze jego poszukiwania na terenie kraju. Jeżeli w toku tych działań służby ustalą, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Od postanowienia sądu o areszcie Ziobry jego obrona będzie mogła wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji, jednak do czasu rozpoznania zażalenia nie będzie wstrzymana procedura poszukiwawcza. Dodatkowo obrona będzie mogła wnieść o wstrzymanie wykonania decyzji sądu do czasu rozpoznania tego zażalenia.

Ponadto Ziobro może być poszukiwany – na wniosek Komendy Głównej Policji – czerwoną notą Interpolu, która stanowi informację, że dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu i zawiera prośbę o jej lokalizację oraz zatrzymanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Od kiedy ma azyl? Ziobro w TVN24 ujawnił datę

Od kiedy ma azyl? Ziobro w TVN24 ujawnił datę

"Chcemy zobaczyć dokument"

"Chcemy zobaczyć dokument"

Ziobro z azylem na Węgrzech

W poniedziałek mecenas Bartosz Lewandowski potwierdził, że poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Z kolei polityk przekazał w mediach społecznościowych, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową również jego żony Patrycji Koteckiej-Ziobro. W rozmowie z TVN24 były minister przekazał, że oficjalnie azyl został mu przyznany 22 grudnia ubiegłego roku.

Ziobro mówił w wywiadzie dla TVN24, że przyznano mu azyl, bo "jest ofiarą polowania i nagonki ze strony rządu Donalda Tuska", który ma się "mścić" za prowadzone przez Ziobrę śledztwa w czasie, gdy był prokuratorem generalnym.

Pytany, czy ma zamiar wrócić do kraju, odparł: - Wrócę nawet dzisiaj, jeśli w Polsce wróci prawo.

W związku z objęciem Ziobry ochroną międzynarodową i azylem politycznym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w środę, że nie wyklucza skierowania skargi na Węgry do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak jednak zastrzegł, najpierw chce zobaczyć dokument, który poświadczałby, że Ziobro taki azyl rzeczywiście dostał. Według MSZ Polska jednak nie otrzymała informacji ze strony węgierskiej w tej sprawie, w związku z czym resort dyplomacji wystąpił o nie do władz Węgier.

OGLĄDAJ: Premier Tusk o cyberataku: Polska obroniła się
Donald Tusk

Premier Tusk o cyberataku: Polska obroniła się
NA ŻYWO

Donald Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościProkuraturaSąd
Czytaj także:
Gorąco, upał
2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
METEO
telefon smartfon komorka shutterstock_1460722856
Zaczęły rozmawiać z chatbotem i "zupełnie przepadły"
Polska
Szopka betlejemska okradziona
Osioł nie powstrzymał intruza. Z szopki skradziono skarbonki
WARSZAWA
imageTitle
Zginął piłkarz. Rodzina nie odzyskała ciała
EUROSPORT
Urzędnicy mieli przyjmować łapówki. Akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Zepchnął ze schodów swoją babcię, a potem ją udusił. Partnerkę zadźgał nożem
Poznań
shutterstock_2233323475
USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
BIZNES
Donald Tusk
"Ataki na infrastrukturę energetyczną w Polsce". Tusk: obroniliśmy się
Polska
Donald Trump podczas wywiadu z agencją Reutera
Trump w złotych ramkach. Nowy wystrój na korytarzu w Białym Domu
Świat
Fałszywego prokuratora zatrzymano na gorącym uczynku
Do drzwi seniorki zapukał fałszywy prokurator. Liczył na łatwy łup
Poznań
Donald Tusk
Zełenski "przeszkodą"? Tusk przypomina, kto odrzucił plan pokojowy
Polska
Wypadek w Markach
Autobus zderzył się z samochodem. Ranni
WARSZAWA
pap_20231214_107
Nie mogli skontaktować się z bliskimi, pojechali do ich domu. Znaleźli dwa ciała
Kraków
Do ataku doszło w środę przed południem
Zamiast w celi, był na wolności i znowu zaatakował. Policja była ponaglana, ale to nie pomogło
Częstochowa
Scott Bessent
"Szczury uciekają ze statku". Władze wywożą miliony
BIZNES
Dziecko w zaśnieżonym samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Półtoraroczne dziecko zatrzaśnięte w aucie z kluczykami. Babcia odśnieżała
Szczecin
imageTitle
Świątek wreszcie dowiedziała się, z kim zagra w pierwszej rundzie
EUROSPORT
Żyrardów, dworzec PKP
Szklanka na peronie, lodowe skorupy na autach. Trudny poranek na zdjęciach
METEO
Sklep zakupy inflacja
Inflacja w Polsce. Nowe dane
BIZNES
Szefowie MSZ Danii i Grenlandii po spotkaniu w Waszyngtonie
Wymowna reakcja delegacji Danii i Grenlandii po spotkaniu w Waszyngtonie
Świat
Apel w sprawie ustawy o prawie autorskim w świecie cyfrowym
REM odpowiada na skargę reportera TVN24. Były prezes PAP "naruszył trzy zasady"
Polska
Donald Tusk zwołał spotkanie dotyczące cyberataków
Premier: trwa spotkanie w sprawie cyberataków
Polska
imageTitle
"Bardzo żałuję". Zaskakujące słowa po zwycięstwie
EUROSPORT
Chiara Ferragni
Skandal z ciastem w roli głównej. Influencerka oczyszczona z zarzutów
BIZNES
pap_20251222_0B4
Zmiany w zarządzie PGE. Wybrano nowego prezesa i zastępcę
BIZNES
Fakty 14.01
"W świecie cyfrowym nie ma żadnych regulacji". To ma być pierwszy krok
Fakty
Uwaga na marznące opady
Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy
METEO
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gminna decyzja może zablokować rynek mikrokawalerek
BIZNES
"Mróz odżyje i to z większą siłą"
Nadchodzi silny mróz z Syberii. "Modele są zgodne"
METEO
shutterstock_2586322285
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Łukasz Figielski
imageTitle
Pierwszy krok w drodze po milion. Poznaliśmy komplet ćwierćfinalistów
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica