Sprawa w TK w sprawie TK odroczona bez terminu

Sprawa w TK w sprawie TK odroczona bezterminowo Źródło: TVN24

We wtorek Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek posłów PiS o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących procedury wyboru sędziów TK przez Sejm.

Na posiedzeniu TK posłów PiS reprezentowali posłowie Marcin Warchoł i Michał Wójcik. Sprawę rozpatrywało pięciu sędziów pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Święczkowski przekazał, że w piśmie do TK z 13 marca prokurator generalny poinformował, że nie będzie uczestniczył w rozprawie.

Po przedstawieniu wniosku przez Warchoła i Wójcika, prezes TK zarządził przerwę, po której ogłoszono decyzję.

Sprawa odroczona. TK zwróci się do prezydenta

Trybunał Konstytucyjny postanowił, na podstawie artykułu 64 ustęp 4 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, "zwrócić się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie w terminie do 17 kwietnia bieżącego roku".

- Uzasadniając, mogę powiedzieć, że jeden z zarzutów wniosku [PiS -red.] dotyczy prerogatywy czy też kompetencji pana prezydenta w zakresie przyjmowania ślubowania. W związku z powyższym pan prezydent powinien zająć tutaj co najmniej stanowisko - powiedział Święczkowski.

TK postanowił również "z uwagi na konieczność zasięgnięcia stanowiska pana prezydenta, a także z uwagi na zmodyfikowanie wniosku pisemnie, a także ustnie przez przedstawicieli wnioskodawców, odroczyć rozprawę bez terminu".

- O nowym terminie rozprawy uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni odrębnymi pismami - dodał Święczkowski.

Wybór sędziów TK

Na początku lutego posłowie PiS złożyli wniosek do TK, w którym zaskarżyli przyjętą w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy ustawę dotyczącą wyboru sędziów TK przez Sejm.

W tle jest spór o powołanie sześciorga nowych sędziów Trybunału, których Sejm wybrał w ostatni piątek.

Wszyscy zostali zgłoszeni przez Prezydium Sejmu na sześć wakujących dotąd stanowisk w 15-osobowym TK. Po dokonanym przez Sejm wyborze sześciu sędziów TK minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał od tych sędziów ślubowanie. Zapowiedział jednocześnie, że resort ma "plan B" gdyby prezydent ślubowań nie odebrał.

W poniedziałek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że najpierw "musimy rozstrzygnąć daleko idące wątpliwości" wokół procedury wyboru sędziów TK przez Sejm.

Opracowała Aleksandra Sapeta

