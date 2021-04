Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna odroczyła do czwartku posiedzenie w sprawie doprowadzenia siłą sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tulei na przesłuchanie w prokuraturze. Śledczy chcą przesłuchać Tuleyę i postawić mu zarzuty ujawnienia informacji z postępowania.

Po 12 godzinach posiedzenia pełnomocnicy sędziego Igora Tulei poinformowali o odroczeniu postępowania do czwartku. - To sprawa dla inspekcji pracy do zbadania, czy nie doszło do rażącego naruszenia praw pracowniczych – powiedział mecenas Jacek Dubois. Prawnik zwrócił uwagę, że przewodniczący Izby Dyscyplinarnej nie wyraził zgody na jawność postępowania. – Nie dopuścił do tego, żeby przedstawiciele organizacji społecznych mogli obserwować, co się dzieje – podkreślił.

- Wyszedłem siwy z przerażenia, co się dzieje z polskim wymiarem sprawiedliwości, jak odchodzimy od procedur, zasad, respektowania praw stron. Nie ma już procedury, jest Izba Dyscyplinarna, która rządzi się prawami Wschodu, a nie prawami Rzeczpospolitej – dodał mec. Jacek Dubois.

Mecenas Jacek Dubois PAP/Tomasz Gzell

- Co będzie jutro? Spodziewamy się tego, że jest polecenie "dopaść Tuleyę" i wierni funkcjonariusze (...) będą to realizować. Ponieważ dzisiaj sił już nie starczyło osobie, która ma wykonać to zlecenie, zostało to odroczone do jutra – powiedział mecenas.

Jego zdaniem Izba Dyscyplinarna SN "to nie jest miejsce, gdzie waży się sprawiedliwość, tylko miejsce, gdzie nową tradycją gotuje się sprawiedliwość". - Nie mówimy już o stosowaniu prawa, tylko o kpinie z prawa – ocenił.

Drugi obrońca, mecenas Michał Zacharski przyznał, że "jest skrajnie zmęczony i jest mu niewymownie przykro z tego powodu, że w gmachu Sądu Najwyższego dochodzi do procesu, w ramach którego nie są respektowane podstawowe reguły, normy procesowe".

- Wielokrotnie (w czasie rozprawy – red.) patrzyliśmy na siebie z dziwnym grymasem zdziwienia, przerażeniem. Oczekujemy na to, co będzie jutro - dodał.

- Właściwie sprawa nie zaczęła być rozpoznawana merytorycznie. Godziny sąd i inny skład orzekający musiał poświęcić na rozpoznawanie licznych wniosków obrony, zmierzających głównie do wyłączenia orzekającego sędziego – przekazał rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski. - Wyraźnie widać, że jest to strategia obliczona na przeciąganie, żeby sprawa dłużyła się, trwała w nieskończoność - dodał. Zapowiedział, że decyzja Izby Dyscyplinarnej zostanie ogłoszona jawnie.

Trzeci z obrońców mecenas Bartosz Tiutiunik podkreślił, że "Izba Dyscyplinarna traci kolejną szansę, żeby pokazać, że niektóre argumenty natury prawnej, podważające status tej izby jako sądu niezależnego, są bezzasadne". - Dzisiejsza decyzja o nierozpoznawaniu sprawy pana sędziego w sposób jawny jest stratą takiej szansy - ocenił.

"To strategia obliczona na przeciąganie, żeby sprawa dłużyła się" TVN24

Kilkunastogodzinne posiedzenie

Środowe posiedzenie rozpoczęło się w południe, krótko po godzinie 12. Prowadził je sędzia Adam Roch. Na sali rozpraw byli pełnomocnicy sędziego Igora Tulei, prokurator oraz przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, która zgłosiła chęć udział w sprawie.

Na salę wszedł też dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, który zwrócił się do sądu o jawne dla mediów rozpatrywanie wniosku w sprawie sędziego Tulei. Sąd po wysłuchaniu stron w sprawie jawności zdecydował, że choć sam przebieg posiedzenia będzie niejawny, to ogłoszenie decyzji i jej ustnych motywów będzie dostępne dla przedstawicieli mediów wcześniej akredytowanych w sądzie do tej sprawy. Jednocześnie nie uwzględnił wniosków o przyłączenie się do tej sprawy kilkunastu organizacji społecznych, w tym Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sam sędzia Tuleya nie był na rozprawie, był za to przed budynkiem Sądu Najwyższego, gdzie odbywały się manifestacje poparcia dla niego.

Sędzia Igor Tuleya PAP/Tomasz Gzell

Sprawa sędziego Tulei

Po tym, gdy nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziemu i zdecydowała o zawieszeniu go w czynnościach służbowych i obniżeniu o 25 procent uposażenia, sędzia Tuleya został odsunięty od orzekania, a rozpoznawane przez niego sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostały zdjęte z wokandy.

Powodem wniosku prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o śledztwo w sprawie obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

Jednak artykuł 95b Kodeksu postępowania karnego mówi o tym, że to prezes sądu lub sąd mają prawo zarządzić o jawności posiedzenia. "Posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej" – brzmi treść artykułu.

Autor:mjz

Źródło: TVN24