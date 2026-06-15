Polska Giertych chciał wyłączenia prokurator. Jest decyzja Oprac. Justyna Sochacka |

Kaczyński: Giertych nie powinien mnie przesłuchiwać w sprawie "dwóch wież" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mecenas Roman Giertych, jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera informował w czwartek, że złożył wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Szeroczyńskiej od prowadzenia sprawy "dwóch wież".

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała na platformie X, że prokurator "po zapoznaniu się z materiałami sprawy, nie uwzględnił wniosku pełnomocnika pokrzywdzonego – adw. Romana Giertycha z 10 czerwca 2026 r., o wyłączenie prokuratora referenta od prowadzenia sprawy tzw. 'dwóch wież'".

Prokurator Okręgowy w Warszawie po zapoznaniu się z materiałami sprawy, nie uwzględnił wniosku pełnomocnika pokrzywdzonego – adw. Romana Giertycha z 10 czerwca 2026 r., o wyłączenie prokuratora referenta od prowadzenia sprawy tzw. "dwóch wież". — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) June 15, 2026 Rozwiń

W środę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w charakterze świadka w związku z toczącym się postępowaniem przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński.