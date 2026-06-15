Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Giertych chciał wyłączenia prokurator. Jest decyzja

|
Roman Giertych, Jacek Dubois
Kaczyński: Giertych nie powinien mnie przesłuchiwać w sprawie "dwóch wież"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Warszawka prokuratura okręgowa nie uwzględniła wniosku mecenasa Romana Giertycha o wyłącznie prokurator od prowadzenia sprawy "dwóch wież". W zeszłym tygodniu przesłuchiwany w charakterze świadka w tej sprawie był prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Mecenas Roman Giertych, jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera informował w czwartek, że złożył wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Szeroczyńskiej od prowadzenia sprawy "dwóch wież".

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała na platformie X, że prokurator "po zapoznaniu się z materiałami sprawy, nie uwzględnił wniosku pełnomocnika pokrzywdzonego – adw. Romana Giertycha z 10 czerwca 2026 r., o wyłączenie prokuratora referenta od prowadzenia sprawy tzw. 'dwóch wież'".

W środę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w charakterze świadka w związku z toczącym się postępowaniem przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
Mamy temat
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
sklejka 1
Kuba usłyszał "nie będę pływać z tym czymś". Magdę przezwano "grzybem"
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Roman GiertychJarosław Kaczyński
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Tesla
System Tesli miał ratować życie. Eksperci mówią o mylących danych
BIZNES
imageTitle
Trener zwolniony na starcie mundialu. Wystarczył jeden mecz
EUROSPORT
Bazgroły na bloku w Ostrołęce
Pobazgrane elewacje 11 bloków. Policja zatrzymała 15-latków
WARSZAWA
Trump "zdemolował" Biały Dom. Aż tak?
Trump "pięknie zdemolował" Biały Dom. Aż tak?
Zuzanna Karczewska
Łukasz Piebiak
Piebiak odsunięty od czynności służbowych
Silny wiatr
Porywy do 75 km/h. IMGW ostrzega
METEO
AdobeStock_1528027796
Idzie zmiana. Żar może być trudny do zniesienia
METEO
imageTitle
Kibice wbiegli na słynne przejście. Cieszyli się 50 sekund
EUROSPORT
Donald Trump wylądował w Genewie
Donald Trump wylądował w Europie
Świat
Henryk Piotrowski z żoną Marianną
Upadł na działce, a jego "głowa praktycznie odłączyła się od reszty ciała"
Zuzanna Kuffel
ciesnina ormuz
Co dalej z cieśniną Ormuz? Ruch statków wznowiony, ceny ropy spadają
BIZNES
Donald Trump, Tyson Fury
Rodzina, politycy, sportowcy. Oni towarzyszyli Trumpowi na trybunach
Mikołaj Gątkiewicz
shutterstock_2359731071
Problemy z aplikacją i bankowością. Duża awaria w VeloBanku
BIZNES
Próbował potrącić policjanta quadem (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy zobaczył legitymację, ruszył quadem na policjanta
WARSZAWA
Maciej Lasek
Z Warszawy do Gdańska w 100 minut. Rząd zapowiada pakiet inwestycji
BIZNES
Policja zatrzymała 43-latka
Uderzył w radiowóz. Jechał na zakazie i z narkotykami
Opole
Dwukrotnie przekroczył prędkość
Jechał prawie 200 kilometrów na godzinę. Stracił prawo jazdy
Oława
Anne Schedeen
Anne Schedeen nie żyje. Widzowie kochali ją za tę rolę
Kultura i styl
Bombowiec Tu 22M
Rozbił się rosyjski bombowiec
Świat
AdobeStock_1929034199
Kolejne zakażenia, władze ogłosiły stan klęski żywiołowej
METEO
ciastko
Skazano prokuratora. Miał poczęstować ciastkami z marihuaną
Lublin
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu - zdjęcie z 2023 roku
Kłopoty szpitala w Bytomiu, nie wszyscy dostają wypłaty w terminie
Katowice
Doprowadzenie podejrzanego o zabójstwo lekarza do siedziby Sądu Okręgowego w Krakowie
Tragiczna śmierć lekarza w Krakowie. Jest decyzja sądu w sprawie podejrzanego
Kraków
Elon Musk
Musk wierzy w bilionowe przychody SpaceX. Analitycy mają inne prognozy
BIZNES
Obchody 86. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz
"Policzek dla ofiar i Ocalałych". Muzeum Auschwitz podjęło decyzję
Kraków
imageTitle
Krok w kierunku odwołania Radosława Piesiewicza
EUROSPORT
Strzelanina w Białej Podlaskiej
Mężczyzna został zastrzelony na ulicy. Wiadomo, kto to
Biała Podlaska
Podejrzany o zabójstwo Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy zbadali Bartosza G. i wydali opinię
WARSZAWA
Nawrocki, Trump
"Fakty" TVN: były dwie rozmowy Nawrockiego z Trumpem
Świat
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Archidiecezja katowicka zbada sprawę biskupa pomocniczego. Wpłynęło zgłoszenie o molestowaniu
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica