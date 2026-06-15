Giertych chciał wyłączenia prokurator. Jest decyzja
Mecenas Roman Giertych, jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera informował w czwartek, że złożył wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Szeroczyńskiej od prowadzenia sprawy "dwóch wież".
W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała na platformie X, że prokurator "po zapoznaniu się z materiałami sprawy, nie uwzględnił wniosku pełnomocnika pokrzywdzonego – adw. Romana Giertycha z 10 czerwca 2026 r., o wyłączenie prokuratora referenta od prowadzenia sprawy tzw. 'dwóch wież'".
W środę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w charakterze świadka w związku z toczącym się postępowaniem przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński.
Źródło: tvn24.pl