Austriacki przedsiębiorca Gerald Birgfellner jest w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie składa zeznania w sprawie "dwóch wież". To kolejne przesłuchanie we wznowionym śledztwie. Przedsiębiorca twierdzi, że prezes PiS Jarosław Kaczyński go oszukał.

Od godziny 11 trwa przesłuchanie Geralda Birgfellnera w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w sprawie "dwóch wież". Austriacki biznesmen składał już kilkukrotnie zeznania w 2019 roku. W lutym Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ponownie.

W krótkiej rozmowie z dziennikarzami przed prokuraturą Birgfellner przyznał, że jest zmęczony procesem. - Wykonałem swoją pracę, a każdy, kto pracuje, chce mieć za to pieniądze - powiedział. Dodał, że wierzy w sprawiedliwość i dlatego pojawił się w prokuraturze.

Gerald Birgfellner przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie TVN24

Jeden z pełnomocników przedsiębiorcy mecenas Roman Giertych przed przesłuchaniem Birgfellnera powiedział, że "śledztwo powinno ruszyć bardzo ostro". - Jestem przekonany, że już materiał dowodowy w tej chwili wskazuje na dwa możliwe zarzuty dla Jarosława Kaczyńskiego - powiedział Giertych.

Dodał, że jedna kwestia dotyczy oszustwa i łapówki 50 tysięcy złotych, a druga jest związana z kredytem na 300 milionów euro.

Birgfellner przesłuchiwany w charakterze pokrzywdzonego TVN24

Sprawa "dwóch wież". O co chodzi

Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku. Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner, prywatnie znajomy Jarosława Kaczyńskiego, złożył w prokuraturze zawiadomienie, w którym poinformował, że nie dostał pieniędzy za półtora roku prac przygotowujących inwestycję spółki Srebrna. Spółka ta - powiązana z Kaczyńskim i innymi jego bliskimi współpracownikami - miała budować w centrum Warszawy dwa połączone ze sobą ponad stumetrowe wieżowce.

W 2019 roku "Gazeta Wyborcza" opublikowała stenogram nagrania rozmowy z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera.

Według Birgfellnera, Kaczyński na początku 2018 roku nakłonił go do wręczenia 50 tysięcy złotych, które miały trafić do księdza Rafała Sawicza, zasiadającego w radzie Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, właściciela spółki Srebrna. Jego podpis był ważny, ponieważ bez zgody całej rady fundacji spółka Srebrna, na której gruncie miały stanąć dwie wieże w centrum Warszawy, nie mogłaby formalnie uczestniczyć w inwestycji.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie inwestycji. We wcześniejszych latach do prokuratury trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS, które dotyczyło braku zapłaty za złożone austriackiemu biznesmenowi zlecenie związane z przygotowaniami do tej budowy. Zostało ono umorzone przez nadzorowaną przez Zbigniewa Ziobrę prokuraturę.

12 marca przesłuchiwana była wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego oraz członkini zarządu spółki Srebrna Barbara Skrzypek. Zmarła w sobotę, 15 marca. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był rozległy zawał.

Autorka/Autor:ek/kab

Źródło: tvn24.pl