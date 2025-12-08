Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spotkanie Nawrockiego z Sikorskim. Prezydencki minister komentuje

Marcin Przydacz o spotkaniu prezydenta z Sikorskim: uważamy, że dyplomacja lubi ciszę
Źródło: TVN24
Może nie było się czym chwalić - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" prezydencki minister Marcin Przydacz, pytany o to, czemu środowisko Karola Nawrockiego nie informowało o październikowym spotkaniu głowy państwa z szefem MSZ Radosławem Sikorskim w sprawie nominacji dla ambasadorów. Skrytykował Sikorskiego, że nie trzyma się ustaleń z tej rozmowy. Zapowiedział jednak kontynuację.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz był pytany w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o konflikt w sprawie nominacji ambasadorów. Potwierdził, że doszło do spotkania w tej sprawie z udziałem prezydenta i szefa MSZ. Wcześniej tę informację podał opinii publicznej Radosław Sikorski, publikując list do Karola Nawrockiego.

Do spotkania miało dojść 8 października, zaś list Sikorskiego jest datowany na 15 października. Na pytanie dziennikarza TVN24, dlaczego kancelaria prezydenta "nie chwaliła się" tą rozmową, Przydacz odpowiadał wymijająco. Najpierw mówił o "dziesiątkach" odbywanych spotkań, a później - po uwadze dziennikarza, że spotkanie z szefem MSZ "nie jest codziennością" - skwitował, że "może nie było się czym chwalić".

Tematem w programie był także sam list Sikorskiego. Przydacz rzucił, że data (8 października) to "jedna z niewielu rzeczy w tym liście prawdziwa". Piasecki, dążąc do sedna, pytał, dlaczego kancelaria prezydenta nie przyjęła kompromisowych propozycji zaproponowanych przez Sikorskiego, które miały stanowić "krok w tył"? Według Sikorskiego wśród nich miało być między innymi to, że Bogdan Klich nie musi być ambasadorem w USA.

- Ale tam nie ma żadnego kroku w tył - odparł Przydacz. - Chyba ja i pan wszyscy wiemy, że dni Bogdana Klicha w Waszyngtonie są policzone - skwitował.

Dlaczego propozycja Sikorskiego była - według Nawrockiego - złą podstawą do kompromisu? - dopytywał prowadzący rozmowę.

- Bo nie oddaje ustaleń na rozmowie - powiedział Przydacz. I kontynuował oskarżenia: - Wyobraża sobie pan sytuację, że rozmawia pan z kimś przy stole, za zamkniętymi drzwiami i ustalacie: "Zrobimy A, B, C, D. To pan to napisze w liście i będziecie dalej procedować". Po czym czyta pan list i w tym liście jest napisane: "nie A, nie B i nie C". Jak pan może potraktować poważnie takiego rozmówcę? - pytał retorycznie.

Na pytanie, czy Sikorski dostał odpowiedź na swój list, Przydacz stwierdził, że "będzie odpowiednie działanie, by doprowadzić do kompromisu".

Jakie? - Będą spotkania w najbliższym czasie - zadeklarował. - Myślę, że po nowym roku, na spokojnie, jak ochłonie pan minister Sikorski i przestanie myśleć tylko w kategoriach walki politycznej i swojej ambicji do bycia może kiedyś ważnym urzędnikiem państwowym - wbił szpilę minister.

Przydacz o kryptowalutach: ta ustawa była zła

Sejm nie poparł w piątek wniosku o odrzucenie weta prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. W "Rozmowie Piaseckiego" Marcin Przydacz oznajmił, że rozumie argumenty, jakie stały za decyzją prezydenta o zawetowaniu projektu. - Natomiast kompletnie nie rozumiem próby wywołania wielkiej awantury politycznej, jaką realizuje Donald Tusk - dodał. Jego zdaniem Tusk "wywołuje wielką, jakby to młodzież powiedziała, inbę", by odwrócić uwagę od problemów w ochronie zdrowia.

Prowadzący zapytał prezydenckiego ministra o jego poglądy w tej sprawie. Zwrócił przy tym uwagę na różnice zdań po prawej stronie sceny politycznej - w czasie, gdy prezes PiS Jarosław Kaczyński chciałby zakazania kryptowalut, Karol Nawrocki uważa, że ten rynek nie powinien być przeregulowany.

- To jest między Scyllą a Charybdą (metaforycznie: sytuacja niemal bez wyjścia - red.). Marcin Przydacz między Scyllą a Charybdą jest gdzie? - pytał Piasecki.

Marcin Przydacz o kryptowalutach: trzeba uregulować rynek, tylko ta ustawa była zła
Źródło: TVN24

- Jak pan wie, z mitologii greckiej da się przepłynąć między Scyllą a Charybdą, więc ja będę starał się tak nawigować, żeby w odpowiedni sposób udało mi się dopłynąć do brzegu - powiedział Marcin Przydacz.

Prezydencki minister zaznaczył jednak, że - podobnie jak prezydent - uważa, iż rynek kryptowalut powinien być w jakiś sposób regulowany.

- Tylko ta ustawa była zła - podkreślił. - To był ten problem, że była nie tylko przeregulowana, ale tworzyła niekonkurencyjne warunki, że ten biznes i tak by funkcjonował w Europie, bo jesteśmy w ramach jednolitego rynku, tylko wyniósłby się do Czech, na Litwę, być może gdzieś indziej - przewidywał.

- Jestem przekonany, że uda się doprowadzić do dobrej regulacji, niezłej regulacji. Natomiast cała ta wielka afera wywołana przez Donalda Tuska ma na celu tylko jedno. Odwracanie uwagi i oskarżanie swoich przeciwników politycznych o rzekomą prorosyjskość, co jest skandalem i bezczelnością - skwitował.

Zobacz też: "Będą bardzo żałowali tej decyzji". Tusk przestrzega >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms, lulu

Źródło: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Marcin PrzydaczKarol NawrockiPrezydent RP
Czytaj także:
shutterstock_2505374191
"Grzecznie daliśmy mu do zrozumienia". Zmowa na rynku i ponad 170 milionów kary
BIZNES
Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?
Maciej Wacławik
imageTitle
"Chcieli mnie zwolnić, a teraz nie pozwalają odejść"
EUROSPORT
Kamal Aljafari
Palestyńscy dokumentaliści nagrodzeni na Festiwalu Watch Docs
Kultura i styl
Wizyta Putina w Indiach
Ceny ropy w górę po doniesieniach z Indii
BIZNES
imageTitle
Brak gwiazdora nie zaszkodził. Thunder dalej na zwycięskim szlaku
EUROSPORT
Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn
Mieli maczetę, zaatakowali lokal z kebabem
Wrocław
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_2388860059
"Dla wielu osób to rytuał". Nowy raport
BIZNES
Zderzenie na DK79
Zderzenie na drodze krajowej. Utrudnienia
WARSZAWA
Strażak ratuje jelenia, pod którym zapadł się lód
Lód załamał się pod jeleniem. Na pomoc ruszyli strażacy
METEO
imageTitle
Dwa gole w półtorej minuty. Polacy mistrzami świata po dramatycznym finale
EUROSPORT
imageTitle
Łzy nowego mistrza Formuły 1. To postanowienie nie mogło przetrwać
EUROSPORT
imageTitle
Wielkie emocje w finale. Hat-trick Selby'ego w UK Championship
EUROSPORT
imageTitle
Prevc liderem płac, Tomasiak wyskakał najwięcej z Polaków
EUROSPORT
Kambodża
Miała być wojna zakończona przez Trumpa. Są naloty i oskarżenia
Świat
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Miasto milionowych długów. Co siódma osoba widnieje w rejestrze
BIZNES
Donald Trump
"My się martwimy, a Rosjanie się cieszą"
Polska
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież pieniędzy
Wypłacał pieniądze z bankomatu i nerwowo się rozglądał
WARSZAWA
Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców
Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie
WARSZAWA
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli 5 posiłków". To ile trzeba?
Wywiad medyczny
Zima, gęsta mgła
Tu może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Napoli lepsze w hicie. Przełamanie Hojlunda
EUROSPORT
imageTitle
Cichy zwycięzca. Przerwał czarną serię i zapracował na nagrodę
EUROSPORT
Donald Trump
Trump skrytykował Zełenskiego. "Jestem rozczarowany"
Świat
Moskwa, Kreml
Kreml chwali strategię USA, wniosek o czerwoną notę Interpolu, próba przewrotu w Afryce
WARTO WIEDZIEĆ
Jan O., ojciec księdza Michała Olszewskiego w rozmowie z reporterem "Czarno na białym"
Nowe zarzuty dla ojca księdza Olszewskiego
Maria Pankowska
Może padać deszcz
Na termometrach nawet 12 stopni. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Koszmar Realu na swoim stadionie
Najnowsze
Zbigniew Bogucki
Był "gwiazdą posiedzenia" Sejmu. "Szarżował"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica