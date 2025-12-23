Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

W PiS "będą liczyć szable". "Żeby jak przyjdzie moment próby, powiedzieć: nas jest więcej"

Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
Zalewska o walkach frakcji w PiS: to walka o przejęcie władzy w partii
Źródło: TVN24
Walka frakcji w PiS obliczona jest na przejęcie władzy w partii - oceniła reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska. Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki mówił, że rozłam w ugrupowaniu to dla Jarosława Kaczyńskiego "fatalna perspektywa, jeśli chodzi o polityczny testament". Jaka przyszłość może czekać największą opozycyjną partię?

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska i dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki mówili we wtorek na antenie TVN24 o kulisach walki frakcji w PiS. Główny spór toczą tak zwani maślarze z harcerzami, czyli stronnikami Mateusza Morawieckiego. Oprócz Tobiasza Bocheńskiego z "maślarzami" związani są między innymi: Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak czy Patryk Jaki.

Z sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że 30 proc. respondentów ocenia, iż konflikt w PiS osłabi tę partię, a 16 proc. twierdzi, że spowoduje on rozpad ugrupowania. Zdaniem 24 proc. nie będzie miał on wpływu, a 8 proc. jest zdania, że wzmocni partię.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Konflikt doprowadzi do rozpadu PiS?

Konflikt doprowadzi do rozpadu PiS?

Kto byłby najlepszym liderem PiS?

Kto byłby najlepszym liderem PiS?

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki są autorami "Podcastu politycznego" w TVN24+, który można oglądać na żywo co środę o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.

"To walka na przejęcie PiS"

Zalewska była pytana, czy to, co dzieje się w PiS, jest graniem na rozłam w partii czy przejęcie w niej władzy? - Dzisiaj zdecydowanie powiedziałabym, że to jest walka na przejęcie PiS-u, przejęcie władzy w PiS-ie - oceniła.

- Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że kiedyś Jarosław Kaczyński na naradzie tajnej Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że władzy w PiS-ie nie da się przekazać, że trzeba ją sobie wyrwać, wyszarpać, wywalczyć - kontynuowała. - I mam poczucie, że to się właśnie dzisiaj dzieje - dodała reporterka.

Kaczyński powiedział: "nie publikuj". Ale się spóźnił i się zaczęło
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński powiedział: "nie publikuj". Ale się spóźnił i się zaczęło

PODCAST POLITYCZNY

Piasecki przypomniał zaś, że poza harcerzami i maślarzami "jest jeszcze trzeci podmiot tych wewnątrzpartyjnych rozgrywek, który nazywa się Jarosław Kaczyński". - On próbuje te frakcje raczej jakoś zjednoczyć - ocenił Piasecki.

W reakcji Zalewska oceniła, że "ta walka może trwać miesiąc, rok, może trwać dwa lata, a może trzy i cztery". - Wszystko będzie zależało od tego, jaka będzie siła, pozycja i pewnie też zdrowie Jarosława Kaczyńskiego - mówiła.

- Mnie bardzo ciekawi, jak tym wszystkim odnajdzie się Jarosław Kaczyński. Bo bez wątpienia to, co on próbował robić w ostatnich tygodniach, to absolutnie załagodzić - powiedziała.

Dla Kaczyńskiego to "fatalna perspektywa"

Piasecki zauważył, że dla Kaczyńskiego PiS "to ukochane dziecko". Jak mówił dziennikarz, prezes PiS chciałby, "żeby po jego zejściu ze sceny politycznej Prawo i Sprawiedliwość trwało jak najdłużej i żeby jeszcze mogło myśleć o sprawowaniu władzy". - Dla Jarosława Kaczyńskiego to jest fatalna perspektywa polityczna, ale też taka fatalna perspektywa, jeśli chodzi o polityczny testament - powiedział.

- Te frakcje dzisiaj walczą o dominację, walczą o to, która z nich w razie przejęcia władzy czy w razie sukcesu wyborczego  przejęłaby ster rządów, ale to też jest walka o to, co po Jarosławie Kaczyńskim i kto po Jarosławie Kaczyńskim tę schedę i ten fotel prezesa Prawa i Sprawiedliwości by przejął - ocenił Piasecki.

OGLĄDAJ: Ostre spięcie frakcji w PiS. "Jedno do drugiego rzuciło: 'będziesz siedział'"
17 0845 podcast-0001

Ostre spięcie frakcji w PiS. "Jedno do drugiego rzuciło: 'będziesz siedział'"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"To pytanie oddaje istotę sporu"

Jak oceniła Zalewska, walka frakcji w PiS "wybrzmiewa właśnie tak ze względu na to, że nie odbywają się żadne wybory, że Jarosław Kaczyński nie może nikogo dzisiaj  pozbawić miejsca na listach, wykreślić, inaczej te listy ułożyć".

- Ta przerwa bardzo długa, dwuletnia do kolejnych wyborów parlamentarnych, pozwala czy ośmiela polityków, żeby właśnie w taki sposób tę walkę toczyli - mówiła. Jak wskazała, poszczególni politycy "będą się liczyć i te szable będą liczyć, żeby jak przyjdzie moment próby, powiedzieć: nas jest więcej".

Piasecki został zapytany o to, gdzie na obecnej scenie politycznej jest miejsce PiS. - To pytanie oddaje istotę sporu, czy jednego ze sporów, które dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości się toczą - odparł.

- One oczywiście mają wymiar walki o schedę, oczywiście mają wymiar dominacyjny, o to, kto silniejszy, ale mają też wymiar dyskusji o tym, czym Prawo i Sprawiedliwość ma być na scenie politycznej. Czy ma rywalizować z Konfederacją i Braunem o tych wyborców bardziej konserwatywnych, bardziej radykalnych, bardziej stojących po prawej stronie, czy ma się przesuwać gdzieś w kierunku centrum - wskazał.

OGLĄDAJ: Obrażony Morawiecki i niezadowolenie prezesa. "Wiedział, że może być z tego dym"
PiS

Obrażony Morawiecki i niezadowolenie prezesa. "Wiedział, że może być z tego dym"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiMariusz BłaszczakPrzemysław CzarnekTobiasz BocheńskiPolityka
Czytaj także:
shutterstock_2715690879
Rynek w odwrocie. "Najsilniej zareagował Sopot"
BIZNES
imageTitle
Dani Alves wraca do futbolu po trzech latach
EUROSPORT
Izba przyjęć
Pijany lekarz na dyżurze w szpitalu
Lublin
hospicjum
Gdy rodzina nie daje rady. Co oznacza opieka hospicyjna i kto może z niej skorzystać?
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk: PiS-owcy podnieśli krzyk, spadło jeszcze bardziej
BIZNES
shutterstock_742672648
Piwo nie dla premiera i partii rządzącej. Puby ogłaszają zakaz
Maciej Wacławik
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę
Trójmiasto
Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów
Polska
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy we wtorek ma być w Polsce
WARSZAWA
Szkoła podstawowa nr 2 w Olsztynie
Uczeń w szkole miał dusić nauczycielkę. "Zareagował impulsywnie"
Olsztyn
Napad na sklep w Łodzi
Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie
Łódź
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
METEO
imageTitle
Organizatorzy spokojni przed igrzyskami. "Zagrożenie nie istnieje"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Starszy mężczyzna uderzył 16-latkę. Szuka go policja
Poznań
Demonstracja przed sądem w Guayaquil
Czterech nastolatków nie żyje. Jedenastu żołnierzy skazanych na 34 lata więzienia
Świat
Najstarsza polska kolęda
To najstarsza polska kolęda. Autor ukrył w niej swoje imię
Kraków
Pomoc zdrowotna nocna i świąteczna przez telefon
Gdzie po pomoc w święta? NFZ przypomina zasady
Zdrowie
Nuuk, Grenlandia
"Nie można tak o nas mówić". Słowa Trumpa "zasmuciły" premiera Grenlandii
Świat
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Dramat rodzin przez świętami. Potężny pożar czterech domów, jeden zupełnie spłonął
Trójmiasto
Akcja ratunkowa na trzecim pietrze
"Co się dzieje, panie kochany?". Policjanci po balkonach weszli do mieszkania
Opole
Iluminacje w Vigo
Władze dumne, mieszkańcy narzekają. "Od świateł boli mnie głowa"
Świat
imageTitle
Niezwykłe akrobacje. Pierwszy Polak z takim dokonaniem
EUROSPORT
Protest w Albanii
"Mamy dość". Siedziba rządu obrzucona koktajlami Mołotowa
Świat
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
BIZNES
Mężczyzna wjechał w grupę pieszych, staranował samochody i dachował
Jechał pod prąd i potrącił pięć osób. Wyszedł z aresztu
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
WARSZAWA
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
Świat
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
BIZNES
KRAK
Kto będzie rządził Mangghą od 2026 roku? Decyzja ministry
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica