Polska

Sondaż zaufania. Wyraźny lider badania

Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen
Kluzik-Rostkowska krytycznie o wystąpieniu Błaszczaka. "Mam nadzieję, że w końcu to zrozumie"
Źródło: TVN24
Największym zaufaniem Polaków cieszy się prezydent Karol Nawrocki - wynika z sondażu CBOS. Ufa mu 52 procent badanych. Na drugim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, z 44 procentami wskazań zaufania, a za nim wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski z wynikiem 43 procent.

Jak wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego pod koniec sierpnia, politykiem najczęściej obdarzanym zaufaniem jest prezydent Karol Nawrocki - ufa mu 52 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt. proc. względem lipca). Prezydentowi nie ufa 31 proc. badanych (spadek o 5 pkt. proc.). Obojętność wobec Nawrockiego deklaruje 12 proc. badanych.­

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 44 proc. zaufania (spadek o 1 pkt. proc.). Nie ufa mu 33 proc. ankietowanych (bez zmian). Jest obojętny dla 13 proc. ankietowanych.

Zaufanie i nieufność do wybranych polityków w sierpniu 2025 roku
Zaufanie i nieufność do wybranych polityków w sierpniu 2025 roku
Źródło: PAP

Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajął wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, z wynikiem 43 proc. (spadek o 1 pkt. proc.). Nie ufa mu 35 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Dla 11 proc. jest on obojętny.

Na czwartej pozycji w rankingu zaufania znaleźli się ex aequo z wynikiem po 40 proc.: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (w jego przypadku to spadek o 2 pkt. proc.) oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (spadek o 4 pkt. proc.). Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 29 proc. (bez zmian), a Trzaskowskiemu - 47 proc. ankietowanych, co oznacza 5 pkt. proc. wzrostu.

Sondaż zaufania do polityków CBOS

Na kolejnych miejscach rankingu znaleźli się: wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak (39 proc. zaufania; 29 proc. nieufności); marszałek Sejmu, lider Polski2050 Szymon Hołownia (36 proc. zaufania; 43 proc. nieufności); lider Partii Razem Adrian Zandberg (35 proc. zaufania i 23 proc. nieufności).

Premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 35 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.), a nie ufa - 54 proc. (wzrost o 3 pkt. procentowe). Następni w rankingu zaufania są: były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (32 proc. zaufania; 52 proc. nieufności); były szef MON, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak (30 proc. zaufania; 41 proc. nieufności); prezes PiS Jarosław Kaczyński (30 proc. zaufania; 59 proc. nieufności).

Jeszcze niżej uplasowali się: marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (28 proc. zaufania; 36 proc. nieufności); wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (25 proc. zaufania; 33 proc. nieufności); lider Korony Konfederacji Polski Grzegorz Braun (23 proc. zaufania; 56 proc. nieufności); wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (22 proc. zaufania; 17 proc. nieufności; 46 proc. nieznajomości); minister finansów Andrzej Domański (20 proc. zaufania; 17 proc. nieufności; 50 proc. nieznajomości).

Poparcie dla rządu i premiera. Nowy sondaż
Poparcie dla rządu i premiera. Nowy sondaż

Zaufanie do ministrów i liderzy nieufności

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz ufa 19 proc. badanych, a nie ufa 17 proc. 46 proc. ankietowanych zadeklarowało, że jej nie zna. Ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi ufa 19 proc., tyle samo badanych mu nie ufa. Nie zna go 48 proc. badanych.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker może liczyć na zaufania 16 proc. ankietowanych; nie ufa mu 17 proc., a nie zna go 53 proc. badanych. Z kolei szefowi prezydenckiej kancelarii Zbigniewowi Boguckiemu ufa 15 proc. badanych, a nie ufa 16 proc.; 59 proc. deklaruje, że go nie zna.

Najwięcej klopsików jedzą zwolennicy dwóch partii. Nietypowe badanie
Najwięcej klopsików jedzą zwolennicy dwóch partii. Nietypowe badanie

Świat

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 59 proc. (wzrost o 6 pkt. proc.). Na drugim miejscu uplasował się lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun z wynikiem 56 proc. - to wzrost o 4 pkt. proc. wobec ostatniego badania w lipcu. Na trzecim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, któremu po wzroście o 3 pkt. proc., nie ufa 54 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 21 sierpnia do 1 września na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI).

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Karol Nawrocki/X

