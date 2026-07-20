Polska Powrót obowiązkowej służby wojskowej? Co na to Polacy Oprac. Maciej Wacławik |

Kraszewski o przywróceniu powszechnego poboru wojskowego. "Powinniśmy to zrobić" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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IBRiS zapytał, czy - ze względu na obecną sytuację międzynarodową - powinna zostać przywrócona w Polsce obowiązkowa służba wojskowa. Sprzeciwia się temu ponad połowa badanych (51,1 proc.), za jej przywróceniem opowiedziało się 37,7 proc., a zdania w tej kwestii nie ma 11,2 proc.

Jak zauważa "Rzeczpospolita" negatywne opinie na temat odwieszenia poboru łączą się ponad podziałami politycznymi. "Prezentują je zarówno nieuczestniczący w wyborach (56 proc.), jak stronnicy opozycji (50 proc.) oraz obozu rządzącego (49 proc.)" - czytamy.

Źródło zdjęcia: TVN24

Polacy chcą szkoleń wojskowych

Z badania wynika, że powszechnie akceptujemy obowiązkowe szkolenia wojskowe dla kobiet i mężczyzn. Jak pisze gazeta, za wprowadzeniem takich szkoleń jest aż 76,6 proc. badanych, przeciwko 17,6 proc., a zdania w tej kwestii nie ma 5,8 proc.

Zasadnicza służba wojskowa została zawieszona w 2010 roku w ramach programu przejścia na armię zawodową. W 2009 roku kwalifikacja wojskowa zastąpiła obowiązkowy pobór, a jej celem jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa trwała od 2 lutego do 30 kwietnia.

Badanie IBRiS dla "Rz" zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 10-11.07.2026 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.

Redagował AM