Polska Najnowszy sondaż i tylko cztery partie w Sejmie Maciej Wacławik |

Tusk o ustawie o statusie osoby najbliższej: powinna dać ludziom poczucie, że wszyscy są traktowani w sposób równy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Koalicja Obywatelska pozostaje na prowadzeniu z poparciem na poziomie 28,5 procent - wynika z sondażu CBOS, przeprowadzonego w dniach 8-10 czerwca. To o 2,3 punktu procentowego mniej niż w maju. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 22,1 procent respondentów, co oznacza z kolei wzrost o 2,5 punktu procentowego. Na ostatnią na podium Konfederację chce oddać swój głos 12,8 procent uczestników sondażu - partia zanotowała w ciągu miesiąca spadek o 2,5 punktu procentowego. Na czwartym miejscu znajduje się Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 9,4 procent badanych (wzrost o 1,3 p.p.). Jak wynika z sondażu, tylko te partie przekroczyłyby próg wyborczy i otrzymały sejmowe mandaty.

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Sondaż CBOS. Partie pod progiem wyborczym

Poparciem na podobnym poziomie cieszą się lewicowe Razem oraz Lewica. Na partię Adriana Zandberga głos oddałoby 4 procent respondentów (wzrost o 1 p.p.), a na ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego - 3,9 procent (spadek o 0,8 p.p.).

Za Lewicą plasuje się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem na poziomie 1,5 proc. (spadek o 0,7 p.p.) oraz Polska 2050 (1,3 proc.). Ta ostatnia partia jest jedyną z koalicji rządowej, która zaliczyła w tym miesiącu symboliczny wzrost (o 0,3 p.p.).

Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Jak zauważa CBOS, w nowym badaniu przybyło osób, które nie wiedzą, na kogo oddałyby głos. "W czerwcu po raz drugi z rzędu zwiększył się odsetek osób chcących uczestniczyć w wyborach, ale niezdecydowanych, na kogo głosować. Obecnie 14,5 proc. osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach nie wie, na kogo oddałoby swój głos, co oznacza wzrost o 2,9 punktu w stosunku do maja i 3,7 punktu w odniesieniu do kwietnia. Natomiast mniej osób niż miesiąc temu odmówiło ujawnienia swoich preferencji partyjnych (1,8 proc., spadek o 1,5 p.p.)" - czytamy.

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 8-10 czerwca 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

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Redagował AM