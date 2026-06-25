Polska Dziennikarz o notatce z incydentu między Dawidem Kacprzykiem a Emilem Jędrzejewskim. Wulgaryzmy i pchnięcie Oprac. Kuba Koprzywa |

Co się działo w Szpitalu Południowym według relacji dr. Emila Jędrzejewskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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"Gazeta Wyborcza" dotarła do notatki autorstwa doktora Dawida Kacprzyka z września 2025 roku. Wskazuje ona na konflikt, który miał toczyć się między Kacprzykiem a byłym ordynatorem chirurgii w Szpitalu Południowym doktorem Emilem Jędrzejewskim.

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Notatka Dawida Kacprzyka z incydentu z Emilem Jędrzejewskim

Kacprzyk w notatce ujawnionej przez "Gazetę Wyborczą" opisuje zdarzenie z 16 września 2025 roku. Jak pisze Kacprzyk, z powodu dużej liczby pacjentów na SOR-ze został poproszony o wsparcie "z powodu niewydolności oddziału ratunkowego".

W związku z tym po uzyskaniu zgody doktor miał rozpocząć dodatkowy dyżur. "Po włączeniu się do dyżuru w oddziale ratunkowym było kilkudziesięciu pacjentów, część z nich oczekiwała na konsultacje ortopedyczne i część na konsultacje chirurgiczne, w tym niektórzy od godziny 14.30" - czytamy.

"Wielokrotne prośby nie przynosiłu skutku, na oddziałach brakowało miejsc a na podjeździe czekało kilka karetek na raz" - wynika z notatki.

Kacprzyk opisuje, że następnego dnia wraz z doktorem Jackiem Bednarą udał się na odprawę. "Podczas drogi na odprawę przy windach na 1. piętrze na swojej drodze napotkaliśmy lek. Emila Jędrzejewskiego, który od razu po zobaczeniu nas zaczął mnie obrażać, wyzywać m.in "ty j***ny mały gnoju", za***ie cie k**wa", "ze mną zaczynasz" - opisuje Kacprzyk.

Doktor miał odpowiedzieć Jędrzejewskiemu, że nie życzy sobie takich słów, po czym miał zostać pchnięty. "Pan Emil Jędrzejewski kierował w moją stronę groźby, które wzbudzają moją obawę, że zostaną spełnione" - pisze Kacprzyk.

W notatce wskazuje, że nie czuje się bezpiecznie w szpitalu, "Jędrzejewski wyraża głęboką nienawiść oraz stosuje przemoc psychiczną" i fizyczną. Kacprzyk zaznacza, że świadkiem zdarzenia był doktor Jacek Bednara.

Jak doktor z doktorem: “zajebię cię kurwa”, “ty jebany mały gnoju” pic.twitter.com/GfSh8fDsC4 — czuchnowski (@czuchnowskiw) June 25, 2026 Rozwiń

Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym

W Szpitalu Południowym w Warszawie miało dochodzić do nieprawidłowości. W sprawie Kacprzyka i jego zarobków, od których zaczęła się afera, prokuratura prowadzi postępowanie.

Z kolei Jędrzejewski udzielił we wtorek wywiadu Kanałowi Zero, w którym mówił między innymi, że na oddziale ratunkowym szpitala, koordynowanym przez doktora Dawida Kacprzyka, procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Nie podał jednak publicznie konkretnych przykładów i dowodów.

W środę Jędrzejewski został przesłuchany, jednak - jak wynika z relacji prokuratury - każde z pytań "skwitował milczeniem".

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