Pierwszy raz w historii taki wynik w sondażu CBOS

Większość Polaków opowiada się za związkami partnerskimi osób tej samej płci – wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Instytut o stosunek do związków partnerskich pyta od 2011 roku. W miarę upływu czasu sprzeciw słabł, a obecnie wynik sondażowy jest ponad dwukrotnie wyższy niż 13 lat temu. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

- Rzeczywiście pierwszy raz w historii sondaż CBOS pokazuje, że większość Polaków jest za związkami partnerskimi – przyznaje Mirosława Makuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii. - Natomiast inne pracownie sondażowe już dawno publikowały badania, które pokazywały, że 50 nawet ponad 60 procent Polaków i Polek popiera to rozwiązanie – dodaje.

Tomasz Trela z Nowej Lewicy uważa z kolei, że badania "powinni przeczytać ci, którzy mają wątpliwości co do takich rozwiązań" - to między innymi wciąż sceptyczni ludowcy, od których głosów zależy powodzenie rządowego projektu.