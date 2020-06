"Solidarność" pisze list do premiera w sprawie kopalni. "Ministrowi Sasinowi brakuje podstawowych kompetencji"

"Solidarność" zażądała w poniedziałek wycofania decyzji o czasowym wstrzymaniu wydobycia węgla w wybranych kopalniach w celu zduszenia ognisk epidemii COVID-19 na Śląsku. Związkowcy chcą, by premier Mateusz Morawiecki objął górnictwo swoim osobistym nadzorem. Ministerstwo Aktywów Państwowych oświadczyło, że po trzech tygodniach przestoju kopalnie powrócą do normalnego działania.

Domagają się "natychmiastowego wycofania decyzji o wstrzymaniu wydobycia"

Realizacja tej decyzji - według "S" - "w praktyce doprowadzi do trwałego zamknięcia tych zakładów i upadłości likwidacyjnej Polskiej Grupy Górniczej". Związkowcy ocenili, iż - jak napisano - "każdy, kto ma elementarną wiedzę na temat funkcjonowania kopalń węgla kamiennego, wie, że tego typu zakładów nie można zatrzymać z dnia na dzień bez odpowiedniego zabezpieczenia technologicznego. Co więcej, żeby górnicy po tak długiej przerwie mieli do czego wracać, kopalnia musi działać co najmniej na 50 procent swoich mocy" - wskazano w liście.