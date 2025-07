Pytania o ślub Kingi Dudy w Pałacu Prezydenckim Źródło: TVN24

W sobotę, 5 lipca, odbył się ślub Kingi Dudy, córki pary prezydenckiej. Ślub i wesele dla 50 osób odbyły się w oficjalnym miejscu zamieszkania Andrzeja i Agaty - w Pałacu Prezydenckim.

- Życzę szczęścia młodej parze. Cieszę się ze szczęścia Andrzeja Dudy, ale imprezy weselne i zaślubiny robi się w miejscach do tego przeznaczonych. Na ogół ludzie wynajmują salę weselną, to nie są małe koszty - mówił Tomasz Trela (Lewica). - Nie można nadwyrężać funkcji do własnej prywaty, a w moim przekonaniu tak się wydarzyło w ostatni weekend - dodał poseł.

Szczęścia życzył także poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski, ale on też zwrócił uwagę na wątpliwości w finansowaniu uroczystości. - Jeżeli (Kinga Duda - red.) korzystała z obsługi Pałacu Prezydenckiego i z tych części, które raczej nie są dostępne dla zwykłego śmiertelnika, to może budzić pytania. Diabeł tkwi w szczegółach - powiedział Jaskulski.

Szefowa prezydenckiej kancelarii Małgorzata Paprocka zapewniała w "Fakcie", że "wszystkie koszty pokrył prezydent z prywatnych środków".

Generał Janicki: słuszna, mądra decyzja

Decyzję o organizacji uroczystości w Pałacu Prezydenckim chwalił z kolei były szef Biura Ochrony Rządu generał Marian Janicki. - To słuszna, mądra decyzja - uważa generał.

- Z punktu widzenia wydatków, pieniędzy podatnika i Służby Ochrony Państwa (zastąpiła BOR - red.) ślub córki pana prezydenta w kaplicy w Pałacu Prezydenckim to absolutne wybawienie - wskazywał gen. Janicki.

Według generała potencjalne komplikacje i logistyka przy zachowaniu niezbędnych procedur w innym miejscu wygenerowałyby nieporównanie wyższe koszty.

Wcześniej ślub w kaplicy w Pałacu Prezydenckim wziął tylko Ryszard Kalisz. W Białym Domu w USA odbyło się 19 ślubów. W 2022 roku ślub w Białym Domu wzięła wnuczka Joe Bidena - Naomi Biden.

