Doradca Trumpa o wysyłaniu wojsk na Ukrainę. Sikorski: mógł nadinterpretować

Generał Keith Kellogg mógł nadinterpretować to, że Polska będzie częścią tej operacji, jeśli ona będzie miała miejsce, ale nasz udział nie będzie zawierał pobytu polskich żołnierzy na ukraińskiej ziemi - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski. Odniósł się do wypowiedzi amerykańskiego generała w sprawie wysłania polskich żołnierzy na misję stabilizacyjną. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że "sojusznicy rozumieją, że naszą rolą jest zabezpieczenie logistyczne misji".

Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy generał Keith Kellogg powiedział we wtorek w telewizji Fox Business, że wśród rozważanych rozwiązań wojny w Ukrainie jest umieszczenie europejskich sił na zachód od Dniepru z udziałem czterech europejskich krajów, w tym Polski.

- Mówimy też o siłach odpornościowych. I to są siły tego, co nazywają E3, ale tak naprawdę jest to teraz E4. Mówimy o Brytyjczykach, Francuzach, a także Niemcach, a teraz w zasadzie Polakach, którzy mieliby siły na zachód od Dniepru, czyli z dala od linii kontaktu - powiedział Kellogg. Jak dodał, na wschód od Dniepru umieszczone byłyby siły pokojowe z udziałem "państwa trzeciego", które pilnowałyby przestrzegania zawieszenia broni.

Grupa E3 to nieformalna platforma, współpracująca z Unią Europejską, służącą koordynacji polityki bezpieczeństwa i zagranicznej między Francją, Wielką Brytanią i Niemcami.

USA naciskają na Polskę? Kosiniak-Kamysz: nie mamy takich sugestii

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że "stanowisko naszego kraju jest tutaj jednoznaczne". - Polska nie planuje i nie wyśle żołnierzy na Ukrainę - podkreślił. - Od początku wskazujemy na swoją rolę jako centrum zabezpieczenia logistycznego i infrastrukturalnego takiej misji. (...) Bez nas nie ma możliwości jej przeprowadzenia - dodał.

Jak zapewnił, sojusznicy Polski spotykający się na różnych szczeblach w ramach "koalicji chętnych" wspierającej Ukrainę, "doskonale rozumieją rolę, jaką Polska ma odegrać". - Ta rola jest przez sojuszników zauważana i doceniana - mówił szef MON.

Dopytywany, czy taka forma wypowiedzi amerykańskiego urzędnika może pełnić rolę niebezpośredniego nacisku na Polskę, szef MON zaprzeczył. - Ani ja, ani szef MSZ Radosław Sikorski i inni nie odebrali żadnych sugestii w tej sprawie - odpowiedział.

Sikorski: generał Kellogg mógł nadinterpretować

Szef MSZ Radosław Sikorski został zapytany w środę w Onecie, czy polskie wojska mogą pojawić się w Ukrainie. - Szanujemy i lubimy generała Kellogga, z którym wielokrotnie o tych sprawach rozmawiałem. Proszę zauważyć, powiedział "powinny", czyli on tak uważa, ale to nie znaczy, że tak będzie - powiedział.

- Generał Kellogg mógł nadinterpretować to, że Polska będzie częścią tej operacji, jeśli ona będzie miała miejsce, ale jak wielokrotnie powiedział minister obrony, szef rządu i ja, nasz udział w tej operacji nie będzie zawierał pobytu polskich żołnierzy na ukraińskiej ziemi - dodał.

Wskazał, że "to będzie wsparcie mostu powietrznego, ochrona hubu i to będzie przede wszystkim ochrona naszej ponad 600- kilometrowej granicy z Rosją i Białorusią dla osłony tych wojsk, które pojadą na Ukrainę".

Pytany, czy strona amerykańska w rozmowach ze stroną polską próbuje wywierać presję, żeby Polacy tam byli, odparł: - Właśnie nie, dlatego uważam, że tutaj nie ma potrzeby nadinterpretowywania tego, bo wszyscy rozumieją, że Polska jest krajem granicznym NATO.

- Mamy i Rosję, i Ukrainę za sąsiadów i najważniejsze, co robimy dla całego sojuszu, (to) ochrona wschodniej flanki, czyli naszego własnego terytorium - podkreślił Sikorski.

