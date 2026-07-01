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Polska

Śledztwo po interwencji policji u Tomasza Sakiewicza. Jest decyzja prokuratury

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Tomasz Sakiewicz
Boroń o interwencji policji u Sakiewicza: nie widzę tu złamanego prawa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Prokuratura zdecydowała o umorzeniu śledztwa w sprawie interwencji policji w mieszkaniu szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza. W komunikacie poinformowano, jaka była podstawa umorzenia sprawy.

Śledztwo prowadzone było w trzech wątkach.

  1. Prokuratorzy sprawdzali, czy policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa II działali "na szkodę interesu prywatnego Tomasza Sakiewicza poprzez przekroczenie uprawnień", które miało "polegać na nieuprawnionym wejściu do lokalu (...) i jego lustracji pod kątem możliwej obecności w nim osoby zamierzającej popełnić samobójstwo".
  2. Prokuratorzy zajmowali się też sprawą przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza "polegającej na bezprawnym zatrzymaniu pokrzywdzonej i założeniu jej kajdanek służbowych na ręce trzymane z tyłu bez uprzedniego jej wezwania do zachowania zgodnego z prawem oraz bez uprzedzenia jej o zamiarze użycia takiego środka przymusu bezpośredniego".
  3. Śledztwo obejmowało również wątek poświadczenia nieprawdy przez policjantów "w datowanym na dzień 15 maja 2026 roku protokole zatrzymania osoby co do okoliczności mających znaczenie prawne".

Prokuratura przekazała, że podstawą umorzenia śledztwa był art. 17 paragraf 1 pkt 2 k.p.k.

Czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa
art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

Zaznaczono, że w przypadku pierwszego wątku "przyczyną umorzenia było to, że ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa, a w pozostałym zakresie prokurator uznał, że czyny nie zawierały znamion czynu zabronionego".

Interwencja policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza

W maju tego roku policjanci pojawili się w mieszkaniu szefa TV Republika w efekcie sygnału, który pierwotnie otrzymało biuro Rzecznika Praw Dziecka. Wynikało z niego, że dziecko przebywające w tym lokalu chce popełnić samobójstwo. Dlatego też na miejscu - oprócz patrolu policji - pojawili się ratownicy medyczni. Oni także byli świadkami zdarzeń.

Funkcjonariusze sprawdzili wszystkie pomieszczenia mieszkania, w którym była asystentka Tomasza Sakiewicza i on sam. Kobiecie założyli w pewnym momencie kajdanki, gdyż nie chciała z nimi współpracować oraz się przedstawić. Policja informowała potem, że zebrane przez funkcjonariuszy informacje i weryfikacja sytuacji na miejscu pozwalały na stwierdzenie, że wiadomość "o zagrożeniu czyjegoś życia była nieprawdziwa i najprawdopodobniej miała na celu wprowadzenie w błąd jej odbiorcy i służb ratunkowych".

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
ProkuraturaPolicjaTV Republika
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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