Nie może tak być, żeby człowiek siedział kilka miesięcy w areszcie, a prokuratura w tym czasie niewiele robi - powiedział poseł Robert Kropiwnicki (PO), komentując sprawę Sławomira Nowaka, który decyzją sądu opuścił w poniedziałek areszt tymczasowy. Poseł Cezary Tomczyk (PO) uznał, że "to gigantyczna porażka prokuratury". Senator Jan Maria Jackowski (PiS) przyznał, że "dziewięć miesięcy to jest dość długi okres, jeśli chodzi o areszt tymczasowy".

Sławomir Nowak po dziewięciu miesiącach wyszedł w poniedziałek na wolność. Wcześniej tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratora o przedłużenie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Nowak zostanie objęty dozorem i zakazem opuszczania kraju, musiał też wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości miliona złotych. Podejrzany jest o popełnienie kilkunastu czynów korupcyjnych, w tym przyjmowanie łapówek za przyznawanie kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy.

Kropiwnicki: nie może tak być, żeby człowiek siedział kilka miesięcy w areszcie, a prokuratura w tym czasie niewiele robi

Zdaniem Roberta Kropiwnickiego z Platformy Obywatelskiej wielomiesięczne trzymanie kogoś w areszcie "w oparciu o wątpliwe dowody, bez wyroku sądu, to naprawdę jest jak w rosyjskim sądownictwie, to jest coś niesamowitego".

- Nie może tak być, żeby człowiek siedział kilka miesięcy w areszcie, a prokuratura w tym czasie niewiele robi. Bo co robi prokuratura w ostatnich miesiącach? Nic. Czeka na to, żeby Nowak dalej siedział w areszcie. To jest absurdalne - mówił w rozmowie z TVN24.

Wskazywał, że "konstytucja wyraźnie mówi w artykule 42, że każdy, kto nie jest prawomocnie skazany, jest niewinny i ma prawo do obrony i ma prawo do chodzenia po wolności, a nie trzymania w areszcie".

1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukarania za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. 2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. 3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

"Cała ta konferencja pokazuje, jak bardzo to jest polityczna sprawa"

Kropiwnicki odniósł się także do konferencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego w tej sprawie.

- To jest niesamowite, co Zbigniew Ziobro ma w głowie. On po prostu nie wyobraża sobie, że sędziowie mogą być niezależni. On cały czas uważa, że sędziowie muszą być politycznie od kogoś zależni, najlepiej oczywiście od niego - mówił poseł PO.

- On myśli, że sędziowie słuchają Donalda Tuska. Nie, sędziowie wielokrotnie udowadniali, że są niezależni i takich chcemy mieć sędziów, takie chcemy mieć sądownictwo: niezależne, przede wszystkim od prokuratora generalnego i od wszelkich polityków - kontynuował.

Według Kropiwnickiego "cała ta konferencja pokazuje, jak bardzo to jest polityczna sprawa". - Bo jeżeli prokurator generalny, minister sprawiedliwości i prokurator krajowy, czyli dwóch najważniejszych prokuratorów się tym zajmują, to znaczy, że jest to bardzo polityczna sprawa - ocenił.

Ziobro mówił na konferencji, że prokuratura złoży zażalenie w sprawie nieprzedłużenia aresztu. Dodał, że jeśli sąd nie zmieni decyzji w sprawie Nowaka, to on ujawni materiał dowodowy.

Kropiwnicki i Jackowski o sprawie Sławomira Nowaka TVN24

Grabiec: jeśli ktoś jest trzymany wiele miesięcy w areszcie tymczasowym, to nie mamy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec mówił na konferencji w Sejmie, że "jeśli ktoś jest trzymany wiele miesięcy w areszcie tymczasowym, to nie mamy tutaj do czynienia z wymiarem sprawiedliwości". - Tylko mamy tutaj do czynienia z systemem politycznego nadzoru nad prokuraturą, który służy temu, żeby uderzać w przeciwników politycznych - ocenił.

Według niego "ten sam system zresztą roztacza parasol ochronny nad przestępcami z obozu władzy". - Mamy dzisiaj najbardziej skorumpowany rząd w historii III Rzeczypospolitej - uznał Grabiec.

Sławomir Nowak opuścił w poniedziałek areszt tymczasowy TVN24

Tomczyk: gigantyczna porażka prokuratury

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej, poseł PO Cezary Tomczyk napisał na Twitterze, że poniedziałkowa decyzja sądu "to gigantyczna porażka prokuratury". "Państwo Polskie wobec obywateli działa z pobudek politycznych, a nie faktycznych. Taka jest prawda" - dodał.

Jackowski: dziewięć miesięcy to jest dość długi okres, jeśli chodzi o areszt tymczasowy

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski ocenił w rozmowie z TVN24, że "niewątpliwie dziewięć miesięcy to jest dość długi okres, jeśli chodzi o areszt tymczasowy". - Ponieważ, przypomnijmy, to się odbywa w gruncie rzeczy bez procesu i bez przesądzenia o winie Sławomira Nowaka - wskazywał.

Jak mówił, "w przeszłości była dyskusja na ten temat, że areszty tak zwane wydobywcze, czyli te bardzo długotrwałe – przecież rekordziści latami siedzieli, przecież były takie sytuacje w przeszłości - powinny być minimalizowane".

- Oczywiście ten środek w postaci aresztu tymczasowego jest niezbędny. Są sytuacje, kiedy należy go stosować i tu niewątpliwie na początku była zasadność tej decyzji, ale sąd widać uznał, że po dziewięciu miesiącach ten czas już minął - komentował senator PiS.

Kuchciński: trzeba się temu przyglądnąć

Poseł PiS Marek Kuchciński pytany w Sejmie o sprawę Nowaka, ocenił, że "sprawiedliwość powinna tutaj być górą". - To nie moja rola, żeby komentować decyzję sądu - dodał.

Pytany, czy to oznacza, że szanuje decyzję o nieprzedłużaniu aresztu tymczasowego dla byłego ministra transportu, Kuchciński odparł: - Trzeba się temu przyglądnąć. Trzeba to ocenić, potem skomentować. Ja sprawy nie znam.

Polityczne komentarze w sprawie Sławomira Nowaka TVN24

