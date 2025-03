"Nie dziwię się, że Mentzen tak długo bronił się przed wywiadami"

Ten wywiad nie ma żadnego politycznego zysku, a naprawdę są poważne straty - powiedział w "Kropce nad i" senator KO Grzegorz Schetyna, komentując wypowiedź Sławomira Mentzena na temat aborcji i gwałtu. Przyznał, że nie dziwi się, iż kandydat Konfederacji "tak długo unikał dziennikarzy, żeby z nimi porozmawiać i odpowiedzieć na ich pytania". - To jest ruina polityczna, tak bym nazwał ten wywiad - dodał.

Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna komentował w "Kropce nad i" w TVN24 jedne z ostatnich wypowiedzi kandydata Konfederacji na prezydenta Sławomira Mentzena. W środę gościł on w Kanale Zero i powiedział m.in., że "nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością". - Nie mamy prawa zabić innego człowieka, tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu - mówił.

Mentzen użył słowa "nieprzyjemność" w odpowiedzi na to, czy jest przeciwko prawu do aborcji w przypadku zajścia w ciążę w wyniku gwałtu. Mówił też, że "czasem mężczyźni są oskarżeni o gwałt, którego po prostu nie było".

Schetyna: to jest ruina polityczna

- Jestem zdumiony. Nie dziwię się, że Sławomir Mentzen tak długo bronił się przed wywiadami, tak długo unikał dziennikarzy, żeby z nimi porozmawiać i odpowiedzieć na ich pytania. To jest ruina polityczna, tak bym nazwał ten wywiad. To, co on mówi, w jaki sposób mówi, jak nazywa problemy, jak ocenia rzeczy ważne, jak traktuje przedmiotowo kobiety - powiedział senator KO.

Według niego "ten wywiad nie ma żadnego politycznego zysku, a naprawdę są poważne straty". Zdaniem Schetyny, Mentzen "dzisiaj nerwowo reaguje i mówi, że jest gotowy, żeby się umówić na debatę z Trzaskowskim i z Nawrockim". - To świadczy o tym, że mają badania, sondaże, które pokazują, do jakiej ruiny doprowadził tymi kilkunastoma zdaniami - ocenił.

Schetyna: nie ma przekonania w większości koalicyjnej

Schetyna był też pytany, dlaczego koalicja rządząca do tej pory nie zrobiła nic w kontekście zmiany prawa aborcyjnego. - To, że są różne poglądy, to można zrozumieć. Ale nie ma takiego przekonania wspólnego w większości koalicyjnej, że są rzeczy, które musimy zrobić wspólnie - powiedział.

Zaznaczył przy tym, że "dzisiaj wchodzimy już w ogień kampanii wyborczej i nikt, proszę mnie dobrze zrozumieć, do końca maja nie będzie miał ani głowy, ani emocji, ani możliwości, żeby napisać i postawić te konkretne ustawy". - Chociaż jestem przekonany, że w sierpniu trzeba to po prostu zrobić - dodał.

Kontakty Nawrockiego. Schetyna: myślę, że Kaczyński nie miał pełnej wiedzy

Gość TVN24 odniósł się też do kontaktów kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego z osobami z półświatka czy z wielokrotnie karanym neonazistą.

- Jestem przekonany, że to nie jest jeszcze wszystko. Że jeszcze będziemy zaskakiwani nieraz, co do historii i przeszłości Nawrockiego - ocenił.

Schetyna pytany, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński może popierać osobę z takimi kontaktami, odparł: - Myślę, że nie miał pełnej wiedzy.

- Zawsze wydaje mi się, że każde wybory mnie utwierdzają w tym przekonaniu, że on wybiera osoby w takich wyborach prezydenckich, które po wyborach nie zagrożą mu w sprawowaniu jednoosobowej władzy nad PiS-em. Że nie może wychować swojego następcy, który mógłby mu odebrać partię - mówił dalej senator.

Zauważył, że w prekampanii pojawiały się inne nazwiska, między innymi Przemysława Czarnka. - Kaczyński upierał się i wybrał osobę, która jest spoza partii - podkreślił Schetyna.

Autorka/Autor:akr/ft

Źródło: TVN24