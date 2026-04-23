Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Od wielu tygodni słyszeliśmy, że są konflikty między Cenckiewiczem a Przydaczem"

|
Sławomir Cenckiewicz
Schetyna o rezygnacji Cenckiewicza: to element konfliktu wewnątrz Pałacu Prezydenckiego
Źródło: TVN24
Do rezygnacji Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa BBN doszło pewnie ze względu na konflikty w otoczeniu prezydenta - skomentował wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według wicemarszałka Sejmu (PSL) Piotra Zgorzelskiego Cenckiewicz "uznał, że nie można wypełniać jednej z ważniejszych ról w państwie" bez dostępu do informacji niejawnych. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) oceniła, że nie zrezygnowałby, gdyby powody nie były poważne.

Cenckiewicz poinformował w czwartek o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska. W długim wpisie argumentował swoją decyzję i przekonywał, że ma związek z brakiem dostępu do informacji niejawnych. Ocenił, że BBN zostało poddane "brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska". Dodał, że jego zdaniem działania rządu "sparaliżowały normalne funkcjonowanie BBN", a jemu uniemożliwiły pełnienie funkcji. Pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski.

Decyzję Cenckiewicza komentowali na gorąco politycy.

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił oświadczenie byłego szefa BBN jako "histeryczne", które "wyraźnie potwierdza, dlaczego ta osoba nie powinna nigdy sprawować tej funkcji ani mieć dostępu do tajemnic państwowych".

"Liczymy na współpracę z gen. Kowalskim jako p.o. szefa BBN, który reprezentując faktycznie BBN w różnych rządowych gremiach pokazał, że nawet przy dużej różnicy zdań można działać z powagą i spokojem w ramach obowiązujących przepisów" - oświadczył Siemoniak w serwisie X.

Szef MON: zaczynamy nowy etap współpracy

"Zaczynamy nowy etap współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego" - oświadczył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Liczę na mniej emocji i więcej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju. Jestem otwarty, by ta współpraca była merytoryczna i prowadziła do wzmacniania siły i odporności Polski!" - dodał.

"Widać, że powody tej rezygnacji są poważne"

Wicemarszałek Sejmu (PSL) Piotr Zgorzelski odniósł się do oświadczenia Cenckiewicza. Ocenił, że "to słowotok i mgła polityczna". - Jeżeli to odsuniemy na bok, to okaże się, że jednak Sławomir Cenckiewicz uznał, że nie można wypełniać jednej z ważniejszych ról w państwie, która musi mieć dostęp do informacji [niejawnych - red.], a takich dostępów pan minister Cenckiewicz nie miał - stwierdził w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem.

- Widać, że powody tej rezygnacji są poważne, bo w inny sposób na pewno by tego nie zrobił - oceniła marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana o sprawę przez dziennikarzy w Senacie. Wyraziła nadzieję, że "w najbliższym czasie poznamy przyczyny tak szybkiej rezygnacji".

Klatka kluczowa-382374
Marszałek Senatu o rezygnacji Cenckiewicza: widać, że powody są poważne
Źródło: TVN24

Gawkowski o konfliktach w otoczeniu prezydenta

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że do rezygnacji Cenckiewicza doszło "pewnie ze względu na konflikty w otoczeniu prezydenta Nawrockiego". Jego zdaniem chodzi między innymi o różnicę zdań z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem.

- Od wielu tygodni słyszeliśmy, że są konflikty pomiędzy panem Cenckiewiczem a panem Przydaczem. Że prezydent w tym wszystkim trochę czuje się zagubiony, bo są różne stanowiska, które wzajemnie się kłócą. Pewnie dzisiejsza rezygnacja z funkcji szefa BBN-u spowodowana jest tym, że pan Przydacz wygrał konflikt, a pan Cenckiewicz wraca do świata nauki - mówił Gawkowski pytany przez dziennikarzy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach.

Również senator KO Grzegorz Schetyna wspomniał w rozmowie z reporterem TVN24, że "mówiło się od miesięcy, że jest konflikt między Przydaczem a Cenckiewiczem". - Konflikt o wpływy, o dostęp do ucha prezydenta - dodał.

- To świadczy tylko o braku dojrzałości - ocenił. - To była zła decyzja. Od początku mówiliśmy o tym - powiedział.

Dlaczego "wygrany" Cenckiewicz odchodzi? W tle prawna telenowela
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dlaczego "wygrany" Cenckiewicz odchodzi? W tle prawna telenowela

Marcin Złotkowski

"Element rozgrywki wewnątrz administracji Pałacu Prezydenckiego"

Również zdaniem członka sejmowej komisji ds. Służb Specjalnych Dariusza Wieczorka (Lewica), rezygnacja Cenckiewicza może być "elementem rozgrywki wewnątrz administracji Pałacu Prezydenckiego", a jego zarzuty względem działań rządu są "niezgodne ze stanem faktycznym".

- Prawda jest taka, że nie raz pan Sławomir Cenckiewicz wypowiadał się bardzo mocno w różnych kwestiach. Miał swoje zdanie. Był wobec niego szereg różnych zastrzeżeń. Myślę, że w pewnym momencie pan prezydent mógł stwierdzić, że może rzeczywiście, jeżeli tych zastrzeżeń jest tyle, to warto by było, żeby pan Cenckiewicz złożył rezygnację - mówił Wieczorek.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekonywał na konferencji prasowej, że "nigdy nie było i nie ma konfliktu pomiędzy Cenckiewiczem a jakimkolwiek innym przedstawicielem kierownictwa kancelarii prezydenta".

"Coś poważnego musiało się stać wokół jego osoby, że odchodzi w takim trybie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Coś poważnego musiało się stać wokół jego osoby, że odchodzi w takim trybie"

Pełczyńska Nałęcz: nie powinien zostać szefem BBN

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) oceniła, że obecność Cenckiewicza w strukturach doradczych prezydenta była błędem. - Nigdy nie powinien tam był być - mówiła. Ministra wskazała przede wszystkim na brak dostępu do informacji niejawnych, co - w jej opinii - dyskwalifikowało Cenckiewicza jako urzędnika państwowego na tak wysokim szczeblu. - Jeżeli ich nie ma, to nie powinien tym szefem [BBN - red.] zostać - dodała.

Szef klubu Centrum Mirosław Suchoń ocenił, że jest to "zwycięstwo tych, którzy dobrze życzą Polsce w walce z cynizmem i zdradą". Według posła, jest to decyzja spóźniona. - Szkody, które poczynił Cenckiewicz, zostaną z nami już na zawsze - mówił.

Bochenek: to patriotyczna postawa

Rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do rezygnacji szefa BBN, przekazał, że "to decyzja profesora Cenckiewicza podjęta w duchu odpowiedzialności za państwo". - To propaństwowa, patriotyczna postawa w obliczu rządu Tuska, który dewastuje państwo w każdym obszarze: bezpieczeństwa, gospodarki, służby zdrowia, rolnictwa i wielu innych - stwierdził.

"Masz nasze pełne wsparcie w swojej walce - wspólnie odsuniemy ten fatalny rząd od władzy" - napisał były premier Mateusz Morawiecki w reakcji na rezygnację Cenckiewicza.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Sławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoKancelaria Prezydenta RP
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Trwa czyszczenie mostu pieszo-rowerowego
Nocne porządki na moście pieszo-rowerowym. Usuwają ślady po hamowaniu
WARSZAWA
pap_20241126_0BI
"Miłośnik ludzi, zwierząt i ponad wszystko - niesienia pomocy"
Polska
Fontanna Neptuna na Piazza della Signoria we Florencji
"Przedmałżeńskie wyzwanie" i straty na kilka tysięcy euro. Turystka oskarżona
Świat
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Byli członkowie rady nadzorczej właściciela Zondacrypto zawiadamiają estońską prokuraturę
BIZNES
Ciężarówka uderzyła w wiadukt
Jechał z rozłożonym wysięgnikiem. Nie zmieścił się w tunelu. Nagranie
WARSZAWA
Węgry, stacja paliw, paliwa, benzyna
MOL: ropa dotarła rurociągiem Przyjaźń
BIZNES
imageTitle
Niełatwa przeprawa Sabalenki po powrocie
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: Iran nie wie, kto jest jego przywódcą
Świat
shutterstock_2273440563
Podwyżki narzucone, finansowania brak. NFZ o "grzechu pierworodnym" ustawy
Piotr Wójcik
Bocian w gnieździe
Usłyszał strzał i zobaczył, jak bocian upada w gnieździe
METEO
sklep kubki talerze shutterstock_1973449607
Znana sieć zamyka dziesiątki sklepów w Polsce. Nie działa też sklep internetowy
BIZNES
Łukasz Litewka
Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Miał 36 lat
Katowice
leki laboratorium shutterstock_1726134715
Toksyczne substancje w butelce z wodą i butach. Naukowiec oskarżony
Świat
imageTitle
Świątek sprawdzona tuż po meczu. Tego się nie spodziewała
EUROSPORT
Liban
Izraelczycy zaatakowali ratowników niosących pomoc rannym dziennikarkom
Świat
W wypadku zginęła 24-latka
Walec stoczył się ze wzniesienia. Nie żyje 24-latka
Trójmiasto
W mieszkaniu panował wielki bałagan
Pies sam w mieszkaniu. Właścicielka wyjechała do Islandii
Szczecin
Pożar młodnika
Płonie dziesięć hektarów młodego lasu
Olsztyn
Zespół Riverside, Mariusz Duda, 2008 rok
"Warto w końcu być sobą". Wokalista opuszcza słynny polski zespół
Kultura i styl
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Wielkie plany SpaceX. Własne GPU i kompleks Terafab w Teksasie
BIZNES
Wiosna, śnieg, deszcz ze śniegiem
Czeka nas zimny prysznic. Jak bardzo spadnie temperatura
METEO
Kontrola sanepidu w magazynie firmy RegioJet
Sanepid wszedł do magazynu kolejowej spółki. "Decyzja o zamknięciu obiektu"
Kraków
Andrzej Kowalski
Kim jest gen. Andrzej Kowalski? To on zastąpi Cenckiewicza
Polska
imageTitle
Historyczny sukces Niemca. Wygrał królewski etap w Alpach
EUROSPORT
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Dlaczego "wygrany" Cenckiewicz odchodzi? W tle prawna telenowela
Marcin Złotkowski
Reklamacja spóźnionej paczki
To koniec tanich paczek z Chin. UE wprowadza cła
BIZNES
AdobeStock_1795816872
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy w sobotę aura będzie nam sprzyjać
METEO
Do zdarzenia doszło w Cesarce pod Strykowem (Łódzkie)
Chciała ratować psa, została porażona prądem. Są zarzuty
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Świątek popędziła po awans. Przezwyciężyła krótki kryzys
EUROSPORT
Wywrócony tir na węźle Konotopa
12 godzin blokady estakady i zniszczone ekrany. Jest zarzut dla kierowcy
WARSZAWA
