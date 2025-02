"To miało wyglądać trochę inaczej". Spotkanie Duda-Trump

Senator Marek Borowski stwierdził w "Faktach po Faktach" w niedzielę, że spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sobotę "trochę nie wyszło". Zaznaczył jednak, że takie próby trzeba podejmować.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w sobotę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Gaylord National Convention Center w National Harbor pod Waszyngtonem. Ich rozmowa trwała około 10 minut i została zorganizowana przy okazji odbywającej się tam konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC), największej imprezy politycznej amerykańskiej prawicy.

Borowski: uczucia ambiwalentne

Spotkanie w "Faktach po Faktach" w TVN24 w niedzielę komentował senator Marek Borowski. Swoje uczucia w stosunku do tego spotkania określił jako "ambiwalentne", czyli ani dobre, ani złe.

Zwrócił uwagę, że prezydent Duda miał powiedzieć prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że "wierzy w Trumpa, że Trump na pewno chce pokoju i chce dobrych warunków". - Z tego tam niektórzy żartowali, że chyba za daleko się posunął, ale ja powiem tak, jak się jedzie do Trumpa, który, jak wiadomo, powiem delikatnie, lubi, żeby o nim mówiono dobrze, to nie można mówić o nim źle. W związku z czym trzeba mówić dobrze, więc to było okej. Wynik jest, jak każdy widzi - powiedział.

- Wydaje mi się, że trochę nie wyszło to spotkanie, ten wyjazd. To miało wyglądać trochę inaczej - ocenił Borowski. - Czy prezydent mu zdołał powiedzieć coś więcej niż to, że Polska liczy na wsparcie, że liczy na dobre stosunki i obecność żołnierzy? Nie wiem - dodał.

Zaznaczył jednak, że nie może krytykować tego wyjazdu oraz tego spotkania. - Tak naprawdę to w dużym stopniu od Trumpa zależało. Trump niestety, mimo że tak bardzo honorował i, że tak powiem, poklepywał po plecach prezydenta Dudę i tam go wskazywał na spotkaniu tych konserwatystów, Republikanów, to wydaje mi się, że trochę go zlekceważył - mówił Borowski.

Jego zdaniem jednak "takie próby trzeba podejmować". - Natomiast z całą pewnością dobrą próbą tutaj był wyjazd (ministra spraw zagranicznych, Radosława - red.) Sikorskiego. Jego rozmowa z (sekretarzem stanu USA, Marco - red.) Rubio. Aczkolwiek ja do końca nie wiem, ile Rubio ma tam do pojedzenia w tym całym kręgu trumpowskim - mówił.

Sikorski spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio w piątek.

