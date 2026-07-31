Polska Sejm zdecydował w sprawie immunitetu posła Wojciecha Króla Oprac. Justyna Sochacka |

Sejm zdecydował w sprawie immunitetu posła Wojciecha Króla Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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W sprawie posła Wojciecha Króla Sejm przeprowadził trzy głosowania. Dwa razy posłowie głosowali nad wnioskiem o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu politykowi KO, ponieważ Europejski Prokurator Generalny zarzuca mu popełnienie dwóch czynów zabronionych.

W pierwszym głosowaniu "za" było 436 posłów, "przeciw" dwoje, a od głosu wstrzymało się troje posłów. W drugim głosowaniu "za" było 437 posłów, "przeciw" dwoje, a od głosu wstrzymało się troje posłów.

Następnie Sejm decydował w sprawie wniosku o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla. "Za" było 181 posłów, "przeciw" 251, a od głosu wstrzymało się pięcioro posłów.

Takie głosowanie zarekomendowała w środę Sejmowi komisja regulaminowa. Na jej posiedzeniu obecna była europejska prokurator generalna Laura Kovesi, która powiedziała, że wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie uchylenia immunitetu Królowi "jest koniecznym etapem proceduralnym, który wymagany jest przez prawodawstwo unijne, jak i polskie".

Kovesi mówiła, że Prokuratura Europejska otworzyła śledztwo dotyczące "złożonego procesu korupcyjnego, który miał negatywny wpływ na interesy UE", które obejmuje kilka osób podejrzanych o czyny związane z zarządzaniem funduszami przeznaczonymi na projekty unijne. Wskazała, że chodzi o zarzuty dotyczące korupcji i ingerencji w proces zamówień publicznych.

Wojciech Król Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak

Poseł Wojciech Król krytykował wniosek Prokuratury Europejskiej

Na posiedzeniu komisji Paweł Śliz (Polska 2050) - który został obrońcą Króla wybranym spośród posłów - zarzucał europejskiej prokurator generalnej, że we wniosku o uchylenie immunitetu są braki i błędy formalne oraz nie ma przedstawionych żadnych dowodów na winę posła Króla.

Sam poseł KO, który również zabrał głos, również krytykował wniosek Prokuratury Europejskiej, który zawiera według niego błędy, takie jak między innymi stwierdzenie, że obiecywał w 2023 roku komuś "załatwienie" posady dyrektorskiej, tymczasem - mówił Król - ta osoba sprawowała już taką funkcję od 2021 roku. Król powiedział też, że we wniosku skierowanym do Sejmie nie zarzuca mu się czynów, które pojawiły się w oficjalnym komunikacie Prokuratury Europejskiej. Mówił o łączeniu go z wydarzeniami, z którymi nie miał nic do czynienia, ocenił, że został "zarażony kontekstem".