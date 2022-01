Ryszard Terlecki: do Sejmu prawdopodobnie wpłynie projekt zastępujący ustawę Hoca

Do Sejmu w środę prawdopodobnie wpłynie projekt ustawy, który zastąpi projekt lex Hoc - zapowiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. - Będzie on trochę inny, ale dotyczyć będzie tych samych problemów - dodał szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Ryszard Terlecki po wieczornym posiedzeniu Prezydium Sejmu przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że zamiast projektu lex Hoc w środę "prawdopodobnie" wpłynie projekt, który go zastąpi. - Będzie on trochę inny, ale dotyczyć będzie tych samych problemów - stwierdził Terlecki. Zapytany przez dziennikarzy, po co nowy projekt, skoro ma dotyczyć tych samych problemów, Terlecki odpowiedział: "Bo on jest inny niż ten, który dotąd był w Sejmie". Nie odpowiedział jednak na pytanie, jakie zmiany będzie zawierał.