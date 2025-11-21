Sejm miał powołać prezesa IPN. Jest decyzja

Karol Polejowski Źródło: PAP/Leszek Szymański

W głosowaniu wzięło udział 434 posłów. Za kandydaturą Karola Polejowskiego opowiedziało się 201 posłów, 227 było przeciwnych, a od głosu wstrzymało się 6.

Dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, został rekomendowany przez Kolegium IPN na prezesa tej instytucji 28 października. Zgodnie z ustawą prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które zgłasza kandydata spoza swego grona.

