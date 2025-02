Sprawa sędziego Jakuba Iwańca, którego nazwisko jest łączone z grupą hejterską "Kasta" stanęła we wtorek przed Sądem Najwyższym. Trzeba będzie jednak poczekać na decyzję, czy będzie mógł odpowiadać za swoje czyny, jak każdy obywatel. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Te informacje miały posłużyć do prowadzenia przeciwko nim kampanii nienawiści w internecie. Sam sędzia Iwaniec ma świadomość, że bez immunitetu nie mógłby już orzekać. – Ma chronić przed fałszywym oskarżeniem i niepoważnym oskarżeniem sędziego. To jest raz, a dwa: ty masz chłopie służyć, pracować – mówił sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Sędzia Iwaniec umarza sprawę oskarżonych o udział w bójce i paserstwo

Do tego, jak sędzia Jakub Iwaniec orzeka, dotarła "Gazeta Wyborcza". Sędzia miał np. umorzyć sprawę trzech oskarżonych o udział w bójce i paserstwo. Powód? Oskarżycielem jest człowiek skierowany do tej sprawy przez nowego prokuratora krajowego, którego z kolei sędzia Iwaniec nie uznaje.

- Bez względu na to, czy on jest delegowany z Prokuratury Krajowej do prokuratury rejonowej, czy z rejonowej do okręgowej, to wszyscy mamy jednakowe uprawnienia oskarżycielskie – wskazuje prokuratorka Aleksandra Malinowska-Bizon ze stowarzyszenia Lex Super Omnia.